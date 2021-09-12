Lida Lee на 'Танцях з зірками' рассказала о токсичных отношениях: я была обесценена как женщина

Украинская певица и участница шоу "Танців з зірками" Lida Lee станцевала страстное танго со своим партнером, чемпионом Украины по сальсе, Алексеем Базэлой. Также в эфире она призналась, что терпела обиды от своего бывшего парня.

Во втором выпуске главного танцевального шоу страны "Танці з зірками" Lida Lee заявила, что в ее жизни были длительные отношения с "bad guy". По словам артистки, ее прежняя любовь хотел, чтобы она была женщиной, которая только готовит.

"Я никогда не слышала, что я молодец, что я хорошо пою. Я полностью была обесценена, как женщина, было очень много психологического абьюзу в мою сторону", – рассказала она.

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Lida Lee призвала не терпеть абьюз и иметь силы вовремя завершить токсичные отношения.

"Было очень больно и сложно, но я завершила эти отношения. После этого появилось мое фирменное каре и Lida Lee, которую вы знаете", – подытожила певица.

Свое выступление артистка посвятила всем женщинам, которые когда-либо терпели психологическое насилие в свою сторону.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на канале 1+1 стартовал второй выпуск популярного украинского шоу "Танці з зірками 2021". Судьями остались Макс Чмерковский, Влад Яма и Екатерина Кухар.