Дизайнер модной обуви Амина Муадди, с которой A$AP Rocky якобы изменил беременной Рианне, впервые прокомментировала слухи об их романе. Модельер резко заявила, что в сети распространяются "фальшивые сплетни, сфабрикованные со злым умыслом".

Об этом она написала в своем Instagram. Кстати, слухи о разрыве певицы и рэпера, которые скоро станут родителями, тоже не подтвердились (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Муадди отметила, что до последнего не хотела комментировать фейковую новость о том, что A$AP Rocky предал избранницу во время Недели моды в Париже, однако впоследствии ей пришлось вмешаться.

"Я всегда считала, что необоснованная ложь, которая распространяется в социальных сетях, не заслуживает никакого ответа или разъяснения, особенно такая гадкая. Я наивно предполагала, что такая фальшивая сплетня, сфабрикованная со злым умыслом, не будет воспринята никем всерьез", – начала дизайнер.

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Подруга Рианны выразила удивление, что многие поверили в то, что она могла так поступить с беременной певицей, и роспространили информацию, которую не подкрепили никакими доказательствами.

"Однако за последние 24 часа мне напомнили, что мы живем в обществе, которому не нужны никакие факты, и для которого нет ничего запретного. Поэтому я должна высказаться, поскольку ситуация касается не только меня, но и людей, к которым я испытываю большое уважение и благосклонность", – говорится в комментарии.

Муадди заверила, что Рианна сейчас живет своей "беззаботной, беременной жизнью", в которой наслаждается светскими мероприятиями, модными образами и отношениями с любимым.

В свою очередь, дизайнер подчеркнула, что будет продолжать заниматься собственными делами и больше не будет комментировать слухи.

Напоследок модельер пожелала подписчикам "прекрасных пасхальных выходных".

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января 2022 Рианна и ее любимый объявили о том, что готовятся стать родителями. Ради этого звезды устроила фотосессию, где показали поклонникам круглый живот певицы.