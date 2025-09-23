Американская метал-группа на концерте разыграла жестокую сцену 'убийства' Трампа и Илона Маска: почему их оправдывают. Видео

Американская хэви-метал-группа GWAR устроила довольно жестокий перформанс во время выступления на музыкальном фестивале Riot Fest в Чикаго. Участники коллектива инсценировали "убийство" президента США Дональда Трампа и основателя компании SpaceX Илона Маска.

Артисты переоделись в соответствующие костюмы и под громкие аплодисменты толпы разыграли кровавые сцены. Об этом сообщили на сайте издания New York Post.

В определенный момент выступления GWAR на сцене появился человек, которого переодели якобы в Илона Маска. Через несколько секунд один из музыкантов, на котором был костюм монстра, мечом отрубил голову "предпринимателю", а с его шеи полилась искусственная кровь, которой облили и зрителей.

Похожую сцену артисты продемонстрировали и с участием "Дональда Трампа". Перед аудиторией предстал мужчина в костюме американского лидера, которому один из участников GWAR разрезал живот. Этот перформанс также сопровождался брызгами искусственной крови.

Некоторые пользователи сети довольно резко отреагировали на такое выступление, отметив, что музыканты "нормализуют насилие". Однако многие юзеры начали оправдывать GWAR, объясняя, что подобные жестокие сцены присущи для их концертов. Более того, по их словам, коллектив постоянно инсценирует "убийства" политиков.

"Исполнители на фестивале Riot Fest в Чикаго инсценировали кровавое выпотрошение президента Трампа, а люди аплодировали. Это провокация. Они точно знают, что делают. Демократы не могут себя сдержать. Они любят пропагандировать насилие".

"Это просто Gwar остается Gwar. Они уже 3 десятилетия "убивают" политиков на своих концертах. Это не подстрекательство, это просто часть шоу. Обратите внимание, что они также все одеты как гигантские инопланетные монстры".

"Это же Gwar. Они делали это же с Байденом месяц назад. Они "злые инопланетяне из космоса", вот и все. Делают это уже десятки лет".

Что известно о группе

Gwar была основана в 1984 году гитаристом Дэйвом Броки и его однокурсником. Сперва название коллектива писалось как "GWAAAARGH!!!", отражая крик ярости, но впоследствии было сокращено для удобства. Все участники группы имеют сценические псевдонимы и выступают исключительно в костюмах.

Их дебютный альбом Hell-O вышел в 1988 году. Музыкальная работа была записана в ужасной судии, из-за чего имела плохое качество и совсем не понравилась аудитории. Однако второй альбом музыкантов Scumdogs of the Universe принес им славу.

Участники группы вышли на сцену без костюмов в 2011 году, чтобы почтить память гитариста Кори Смута, который умер от тромбоза коронарной артерии. В 2014-м отошел в мир иной основатель Gwar Дэйв Броки, и тогда музыканты пообещали, что группа никогда не распадется.

Артисты придумали себе довольно специфическую концепцию творчества. Каждый участник Gwar якобы воплощает образ древнего монстра. В своих композициях они постоянно "атакуют" Землю и "разрушают" страны. Часто их шоу сопровождаются "убийствами" политиков.

