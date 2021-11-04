Амадор Лопес рассказал, как оказался в долговой яме и едва не остался на улице

Певец и танцовщик Амадор Лопес признался, что у него были проблемы с кредитами, из-за которых он едва не лишился квартиры. С безденежьем знаменитость столкнулся во время "коронавирусного" карантина.

Об этом украино-венесуэльский хореограф рассказал в программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина". Сейчас 38-летний артист живет втроем: с мамой, которая переехала в Киев два года назад, и котом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сказал танцор, во время пандемии он не мог позволить себе продукты, которые покупал раньше.

"Я очень много продавал, чтобы выжить. Я свою машину продал. Мало кто знает об этом", – признался певец.

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Лопес заявил, что долгое время – около полугода – ездил на метро. У него также было много кредитов, и коллекторы приходили к нему домой. По словам мужчины, он "собирал деньги по копейке", чтобы кормить себя и маму.

"Едва дом не отобрали, ведь у меня очень много долгов было, много кредитов. Я не смог заплатить первый месяц за кредит, второй, третий. И много проблем было", – заявил артист.

Вылезти из долговой ямы ему удалось как раз благодаря продаже авто. Хореограф вернул часть денег банку и ему дали отсрочку.

После этого Лопес с головой нырнул в работу, чтобы обеспечивать себя. Он вернулся в танцы, через интернет работал как онлайн-преподаватель, придумывал всевозможные марафоны.

Известный артист пошутил, что его активность и танцы дома "шокировали" соседей.

"Все изменилось абсолютно... Я просыпался – у меня с утра до ночи были онлайн танцы, мои соседи были в шоке. Потому что первый урок у меня был в 8:30 и заканчивался последний в 9 часов вечера", – рассказал Лопес.

Он добавил, что теперь на жизнь зарабатывает корпоративами, хотя для друзей выступает практически бесплатно.

"Много раз в моей жизни я падал. И очень много раз поднимался и буду подниматься", – подытожил мужчина.

Коротко о звезде:

Амадор Лопес (Amador Jose Lopez Rodriguez) родился 3 февраля 1983 года в Венесуэле.

Он успешный фехтовальщик, хореограф и певец, выпускник Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Фехтованием начал заниматься еще в детстве, попал в сборную Венесуэлы и стал чемпионом мира по этому виду спорта в 2000 году.

Основал музыкальную группу Rumbero's, песни которой являются сочетанием регги, техно, хип-хопа, рэпа и латиноамериканской музыки.

В Украину приехал в 2000 году. Сотрудничал с такими популярными шоу, как "Танцы со звездами", "Танцую для Тебя", "Майданс-2" и "Фабрика звезд".

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинский певец Олег Винник из-за состояния здоровья отменил ряд своих концертов. Популярный артист заболел ларингитом, который у него не проходил в течение как минимум четырех недель.