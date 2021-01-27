Alyona Alyona впервые показала свою татуировку между грудью. Фото

Известная украинская рэперша Alyona Alyona показала свои многочисленные татуировки на теле. В частности и рисунок, который она набила между грудью.

Соответствующими снимками рэперша поделилась на личной странице в Instagram. По словам Alyona Alyona, она хотела сделать что-то особенное для себя. Как-то она увидела у одной девушки из Латинской Америки тату между грудью, похожее на соцветие, и захотела себе что-то похожее (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мне захотелось что-то особенное... Я увидела у одной девочки из Латинской Америки тату между грудью, соцветия. И подумала, что с моей формой груди будет круто сделать тоже что-то там. Так я сделала себе... я называю это сухостой, кто-то – калиной или ягодами на ветке. Но мне очень нравится", – рассказала рэперша.

Она также поделилась историей еще одной татуировки, которую она сделала в 24 года. Звезда набила свой знак зодиака между лопатками. Впрочем, эта работа оказалась неудачной.

"Я хотела ее вывести лазером. Но мне объяснили, что рубец после вывода цвета останется все равно. И лучше просто сделать другое тату сверху... Так появилось дерево долголетия поверх знака зодиака", – поделилась Alyona Alyona.

Еще один рисунок звезда сделала в Барселоне, во время отдыха с подругой Жанной. Рэперше написала местная девушка, которая родом из Тернополя, и пригласила прийти на сеанс.

"Мы подумали – что нас объединяет, и решили, что это рыбка: название моего первого популярного трека и знак зодиака Жанны. Так появилась рыбка", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ALYONA ALYONA засветила пышную грудь на пикантном снимке. Отмечается, что на фото рэп-звезда позировала на фоне огромной тарелки салата оливье.