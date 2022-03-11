Alyona Alyona стала фасовщицей в аптеке, чтобы помочь украинцам во время войны

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona с началом войны РФ против Украины вернулась в свою родную Барышевку в Киевской области. Там звезда продолжила защищать интересы страны в информационном сопротивлении, однако со временем поняла, что может помогать и физически. Для этого певица устроилась в аптеку.

Там артистке доверили фасовать лекарства. Об этом Alyona Alyona рассказала в эфире программы "Сниданок. Онлайн" на телеканале ТЕТ.

Аптека, в которой помогает знаменитость, находится на первом этаже в доме ее родителей. Рэперша рассказала, что работа весьма тяжелая, но отвлекает от постоянных плохих мыслей.

"Я сначала занималась только информационной деятельностью, много давала интервью зарубежным СМИ. Я поняла, что потихоньку ко мне приходит уныние и надо отвлечь себя и работать физически. Аптека расположена в доме, где живут родители. Меня попросили фасовать лекарства, показали, где какие препараты. И я за эти дни уже знаю, чем чаще всего болеют украинцы, на что есть дефицит", – поделилась певица.

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Alyona Alyona также выразила благодарность фармацевтам, которые продолжают работать, несмотря на страшные времена в Украине.

Напомним, артистка ранее наглядно показала, в чем главные отличия украинцев от русских. Примеры звезды несут в себе главный посыл – граждане страны-оккупанта выбрали рабство, в то время как ее соотечественники остались свободолюбивым народом.

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