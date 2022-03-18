Alyona Alyona рассказала, какие привычки сформировались у украинцев за три недели войны

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) рассказала, какие привычки сформировались у украинцев за три недели войны. Звезда описала рутину, в которую вошли уже знакомые гражданам Украины дела: забота о родных, ненависть к Путину и тому подобное.

Свой пост в Instagram певица оформила, как распорядок дня, прибавив к каждому действию соответствующее время. "За 3 недели у народа Украины сформировались привычки, которые нас всех очень сильно объединяют", – говорится в подписи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По версии исполнительницы, прежде всего, утром каждый привык писать своим близким и друзьям, чтобы убедиться, что для них ночь прошла спокойно и безопасно.

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"9:42. Задонатить деньги фонду", – написала звезда.

Ближе к обеду, по словам знаменитости, в украинцах просыпается новая волна ярости к диктатору Российской Федерации Владимиру Путину, но уже через минуту бурю ненависти успокаивают речи советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

Далее по расписанию – мечты об окончании войны и быстрый сбор в бомбоубежище. Напоследок Alyona Alyona утверждает, что все украинцы перед сном, пережив еще один день в независимом государстве, чувствуют гордость за страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona наглядно продемонстрировала, чем россияне отличаются от украинцев. В простом разборе звезда показала пропасть в ценностях народов.

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