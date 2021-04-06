Alyona Alyona призналась, сколько украинские звезды платят ей за авторскую песню

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona успевает писать хиты для других знаменитостей, несмотря на свой плотный рабочий график. Так, цена одной песни обходится звездам в несколько тысяч долларов.

Этой информацией певица поделилась в программе " Неймовірна правда про зірок" на канале СТБ (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Она рассказала, что такие артисты как Тина Кароль, MONATIK и Alekseev обращались к ней за свежими композициями.

"Несколько тысяч долларов за одну песню... Последний раз мы отправляли работу Alekseev, а ранее MONATIK. Песни, которые я писала для Тины, она частично изменила. Но мне нравятся ее треки "Вільна" и "Вабити", – сказала Alyona Alyona.

Кроме этого, селебрети не стала скрывать, что продолжает жить в арендованной квартире вместе с подругой, поскольку так выходит значительно дешевле. Звезда уверена, что завоевывать любовь зрителей и популярность нужно хорошим творчеством, а не лишним пафосом.

Alyona Alyona рассекретила, за какую сумму пишет песни для украинских звезд. Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько Тина Кароль зарабатывает на карантине. Она уже больше года является лицом масштабной рекламной кампании драгоценных украшений ювелирного бренда "Укрзолото". Как удалось выяснить журналистам, звезда с таким именем за долгоиграющую кампанию может запросить и 100 000, и 200 000 долларов.