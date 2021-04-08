Alyona Alyona кардинально сменила цвет волос и презентовала новый альбом

Известная украинская исполнительница Alyona Alyona выпустила новый альбом под названием "Galas". А также подготовила для своих поклонников еще один сюрприз – перекрасила волосы в розовый и фиолетовый цвета.

О выходе второй студийной пластинки рэперша объявила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Ну что, наконец-то этот день настал! Вышел наш новый альбом, и я призываю вас слушать его на всех музыкальных площадках и обязательно после делиться своими впечатлениями. А у меня сегодня просто счастливый день!" – сказала звезда в stories.

Главная особенность весеннего альбома – множество международных коллабораций: Alyona Alyona записала синглы с Olexesh, Dax, Yoss Bones, Sexton, Ecko, Noga Erez и другими коллегами по цеху. Приглашенными гостями также стали MONATIK, Krut (бандуристка Марина Круть) и фронтмен группы Kalush Олег Псюк.

Alyona Alyona выпустила новый альбом. instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona похвасталсь новым цветом волос. instagram.com/stories/alyona.alyona.official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мишель Андраде выпустила зажигательный испано-английский клип на песню Echale, в котором продемонстрировала эффектный образ и ритмичные движения. Она появилась в коротком топе и обтягивающих шортах.