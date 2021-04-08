Alyona Alyona кардинально змінила колір волосся і презентувала новий альбом

Відома українська виконавиця Alyona Alyona випустила новий альбом під назвою "Galas". А також підготувала для своїх шанувальників ще один сюрприз – перефарбувала волосся в рожевий і фіолетовий кольори.

Про вихід другої студійної платівки реперка оголосила на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ну що, нарешті цей день настав! Вийшов наш новий альбом, і я закликаю вас слухати його на всіх музичних майданчиках і обов'язково після ділитися своїми враженнями. А у мене сьогодні просто щасливий день!" – сказала зірка в stories.

Головна особливість весняного альбому – безліч міжнародних колаборацій: Alyona Alyona записала сингли з Olexesh, Dax, Yoss Bones, Sexton, Ecko, Noga Erez і іншими колегами по цеху. Запрошеними гостями також стали M ONATIK, Krut (бандуристка Марина Круть) і фронтмен групи Kalush Олег Псюк.

Alyona Alyona випустила новий альбом. instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona похвалитися новим кольором волосся. instagram.com/stories/alyona.alyona.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мішель Андраде випустила запальний іспано-англійський кліп на пісню Echale, в якому продемонструвала ефектний образ і ритмічні рухи. Вона з'явилася в короткому топі і обтислих шортах.