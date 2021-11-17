Стало известно, сколько стоит идеальная улыбка Аллы Пугачевой

Секрет голливудской улыбки 72-летней российской певицы Аллы Пугачевой заключается в установленных керамических винирах, которые обошлись звезде не менее чем в 2 млн рублей (более 723 тыс. гривен). Кроме того, ранее стоматологи с помощью имплантатов исправили артистке диастему – щель между передними зубами.

Об этом Sobesednik.ru рассказала хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук Наталья​ Елфимова. Как отметила врач, диастема у Пугачевой была природным дефектом.

Эксперт пояснила, что речь идет об аномалии положения зубов, которая представляет собой промежуток между центральными резцами.

"Диастемы встречаются примерно у 20% людей, чаще на верхней челюсти. При правильном подходе недостаток превращается в изюминку, образ становится запоминающимся и интересным", – сказала Елфимова.

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Очевидно, такая особенность во внешности певице не нравилась, так как она была одной из первых артисток, которые решились на операцию по установке имплантатов в Европе.

Елфимова указала, что Пугачева и сама не скрывает того, что над нее улыбкой "колдовала" целая команда врачей.

Хирург-имплантолог назвала проведенную работу европейских коллег качественной.

"У Аллы Борисовны не занижена средняя треть лица, что говорит о полном восстановление жевательных зубов", – прокомментировала эксперт.

Однако через некоторое время улыбка Пугачевой снова изменилась. Дело в том, что звезде установили виниры – тонкие (0,2-0,4 мм в толщину) керамические накладки на поверхность зуба.

Стоматолог заявила, что речь идет о винирах e-max цвета "блич". Она добавила, что такая процедура помогла исправить цвет и форму зубов.

"У Аллы Борисовны сейчас правильное положение зубов при улыбке, что говорит о хорошей работе ортодонта", – сказала Елфимова.

Коротко о знаменитости:

Алла Пугачева – 72-летняя советская и российская певица, композитор, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса, телеведущая.

Артитка была замужем пять раз. Ее избранниками были цирковой артист Миколас Эдмундас Орбакас (от него в 1971 году певица родила дочь Кристину), кинорежиссер Александр Стефанович, концертный директор и продюсер Евгений Болдин, певец Филипп Киркоров и комик Максим Галкин.

С последним мужем, который моложе ее на 27 лет, певица сыграла свадьбу в декабре 2011-го.

С помощью суррогатного материнства в 2013 году у пары появились двойняшки Лиза и Гарри.

Как писал OBOZREVATEL, друг Пугачевой, российский музыкант и основатель группы "Цветы" Стас Намин рассказал, что 45-летний Максим Галкин невероятно влюблен в свою жену. По словам музыканта, Галкин и Пугачева дома ходят за ручку, "как школьники".