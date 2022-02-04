Алла Мазур откровенно рассказала о борьбе с раком и призвала украинцев не бояться онкологии

Известная украинская телеведущая Алла Мазур, которая успешно поборола онкологическое заболевание, диагностированное в 2019 году, в честь Всемирного дня борьбы с раком рассказала свою историю, чтобы поддержать столкнувшихся с этой темой. Она обратилась к украинцам с призывом не бояться онкологии и выполнять рекомендации врачей.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. Мазур рассказала, что ее подруга однажды подбодрила ее и сказала нужные слова, с которыми она теперь идет по жизни (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Не бойся! Этот случай наиболее изучен – и дает самый высокий процент выздоровления! И я – рядом. Так сказала мне близкая подруга и кума – когда биопсия впервые показала онкоклетки. И с этим лозунгом "не бойся"– я живу", – написала Алла Мазур.

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Она призналась, что у нее не было паники, возможно, потому что ей помогли слова подруги, или родилась в семье медиков, или философское отношение к жизни спасло ее от такой реакции.

Телеведущая рассказала, что тогда на уме у нее были лишь мысли о том, что нужно быстро узнать, как лечить, но перед этим проверить диагноз еще где-нибудь, поскольку она "журналист и знает, что диагнозы бывают неточными".

"Поэтому когда лечение мне назначили – сомнений не было. Делала все, что врачи назначат, потому что им доверяю. Плюс вдохновили коллеги. Мы договорились: остаюсь в эфире, пока смогу. И вот то, что рабочий мой график существенно не изменился, съемки-досъемки, летучки – было едва ли не самой лучшей психотерапией. Потому что отвлекало и давало ощущение: я в строю", – отметила известная ведущая.

Также она поблагодарила свою семью и задалась риторическим вопросом, как переживают процесс болезни и лечения те, кто решает не говорить о беде.

Телеведущая также призналась, что так и не смогла принять болезнь. По ее словам, рак это нечто параллельно, на что просто нужно обращать внимание. Мазур добавила, что никогда не говорит фразу "моя заболевание".

"Может, в этом и есть моя психологическая защита. Для врачей важно, как настроена я сама. А я настроена распрощаться с этой опасностью навсегда", – подчеркнула ведущая.

Кроме того, Алла Мазур обратилась к украинцам с советом быть внимательнее к себе, искать положительные эмоции, отдыхать и чаще бывать с любимыми.

Коротко о знаменитости:

Алла Мазур – 56-летняя украинская журналистка. Ведущая информационной программы ТСН на украинском канале "1+1". Родом из Зинькова (Хмельницкая область). Воспитывает сына Артема.

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