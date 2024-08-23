Алина Шаманская резко обратилась к украинцам с 'двойными стандартами': если вам не нравится русский язык у блогеров, почему вы их слушаете?

Украинская ведущая, автор подкаста "Розлючена" Алина Шаманская рассказала о своем отношении к украинцам с "двойными стандартами". Журналистка выразила свое непонимание ситуации, когда подписчики хейтят блогера за русский язык, однако все равно следят за его страницей.

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Как призналась звезда в интервью для ТСН, она делит россиян на тех, кто уехал из РФ сразу после полномасштабного вторжения и тех, кто остался поддерживать кровавую войну. Шаманская добавила, что иногда даже может послушать российские песни ради ностальгии, однако не будет транслировать это на большую аудиторию.

Ведущая считает, что не следует пытаться достучаться до публичных людей, которые толерантны к русскому. "Я не понимаю аудиторию, которая до сих пор на них подписана. Отпишитесь, если вам так не нравится, что какая-нибудь блогер слушает в stories русские песни, то чего вы до сих пор слушаете? Чего вы смотрите то, что он рассказывает? То есть здесь вопрос к аудитории, и не к блогеру даже конкретно. Да, я считаю, что это неправильно".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Алина Шаманская показала себя до пластических операций. Кроме того, журналистка призналась, что у нее был роман с известным украинским певцом и раскрыла детали их отношений. Подробности – в нашем материале.

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