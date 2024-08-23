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Алина Шаманская резко обратилась к украинцам с "двойными стандартами": если вам не нравится русский язык у блогеров, почему вы их слушаете?

Карина Вишнякова
Люди
1 минута
1,4 т.
Алина Шаманская резко обратилась к украинцам с 'двойными стандартами': если вам не нравится русский язык у блогеров, почему вы их слушаете?

Украинская ведущая, автор подкаста "Розлючена" Алина Шаманская рассказала о своем отношении к украинцам с "двойными стандартами". Журналистка выразила свое непонимание ситуации, когда подписчики хейтят блогера за русский язык, однако все равно следят за его страницей.

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Как призналась звезда в интервью для ТСН, она делит россиян на тех, кто уехал из РФ сразу после полномасштабного вторжения и тех, кто остался поддерживать кровавую войну. Шаманская добавила, что иногда даже может послушать российские песни ради ностальгии, однако не будет транслировать это на большую аудиторию.

Алина Шаманская резко обратилась к украинцам с "двойными стандартами": если вам не нравится русский язык у блогеров, почему вы их слушаете?

Ведущая считает, что не следует пытаться достучаться до публичных людей, которые толерантны к русскому. "Я не понимаю аудиторию, которая до сих пор на них подписана. Отпишитесь, если вам так не нравится, что какая-нибудь блогер слушает в stories русские песни, то чего вы до сих пор слушаете? Чего вы смотрите то, что он рассказывает? То есть здесь вопрос к аудитории, и не к блогеру даже конкретно. Да, я считаю, что это неправильно".

Алина Шаманская резко обратилась к украинцам с "двойными стандартами": если вам не нравится русский язык у блогеров, почему вы их слушаете?
Алина Шаманская резко обратилась к украинцам с "двойными стандартами": если вам не нравится русский язык у блогеров, почему вы их слушаете?

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Алина Шаманская показала себя до пластических операций. Кроме того, журналистка призналась, что у нее был роман с известным украинским певцом и раскрыла детали их отношений. Подробности – в нашем материале.

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