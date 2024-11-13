Алина Пономаренко в вечернем платье с открытой спиной очаровала сеть: какие еще образы украинка показала на 'Мисс Вселенная 2024'. Фото

"Мисс Вселенная Украина 2024" Алина Пономаренко очаровала сеть своим непревзойденным внешним видом. Она появилась на вечеринке конкурса Miss Universe в Мексике в элегантном платье с открытой спиной.

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Фотографией в новом образе 20-летняя модель поделилась на своей странице в Instagram. Она также показала поклонникам несколько образов на "Мисс Вселенная 2024".

Для появления на мероприятии Алина Пономаренко выбрала для себя яркое красное платье в пол, что подчеркнуло его подтянутую фигуру. Акцентным элементом аутфита модели стала открытая спина. Она предпочла распущенные волосы с боковым пробором, а макияж сделала в нюдовых оттенках. Эффектный образ девушки вызвал восхищение у пользователей сети.

"Украинская красота".

"Красавица!"

Дополнительно Алина Пономаренко поделилась фотографиями нескольких других луков на "Мисс Вселенная 2024". На одном из мероприятий модель предстала перед публикой в нежном образе. Стилисты конкурса сделали украинке элегантную прическу, которую дополнили аксессуаром, напоминающим венок из цветов.

Другую вечеринку 20-летняя модель посетила в приталенном розовом платье с разрезом на юбке и глубоким декольте. Она дополнила образ несколькими аксессуарами и высокими бежевыми каблуками.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "Мисс Вселенная Украина 2024" в купальнике поразила подтянутую фигуру и показала новый образ на конкурсе.

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