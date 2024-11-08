'Мисс Вселенная Украина 2024' в купальнике поразила подтянутой фигурой и показала новый образ на конкурсе. Фото

"Мисс Вселенная Украина 2024" Алина Пономаренко поразила подписчиков подтянутой фигурой. 20-летняя модель поделилась кадрами из закулисья фотосессии, где предстала перед камерой в купальнике.

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Соответствующее видео появилось на Instagram-странице украинки. Она также показала поклонникам новый образ, который выбрала для конкурса красоты.

Алина Пономаренко поделилась моментами из создания фото для "Мисс Вселенная 2024". Модель уверенно позировала на набережной в пастельно-голубом купальнике, который дополнила высоким каблуком.

Девушка показала свою идеальную форму, которая вызвала восхищение у пользователей сети.

"Ты невероятно красивая!"

"Богиня"

Кроме того, украинская модель продемонстрировала новый наряд, в котором показалась на международном конкурсе красоты. Алина Пономаренко выбрала для себя изысканное платье с глубоким V-образным вырезом. Она дополнила образ несколькими нежными аксессуарами, а волосы собрала в трендовый пучок.

"Я родилась и выросла в маленьком уютном украинском городке у моря, пела, танцевала и показывала свои таланты, организовывая небольшие концерты для своей семьи, когда была маленькой. До сих пор не могу поверить, что теперь я могу показать себя на большой сцене", – написала "Мисс Вселенная Украина 2024".

Напомним, ранее Алина Пономаренко показала национальный костюм под названием "Сила земли". На "Мисс Вселенная 2024" модель появится в наряде, символизирующем украинскую землю, покрытую крепкой броней, оберегающей государство.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алина Пономаренко показала первые фото с конкурса "Мисс Вселенная 2024", начавшегося в Мексике.

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