Алина Гросу впервые показала свой особняк в Черновцах. Фото

Известная украинская певица Алина Гросу дала интервью программе Екатерине Осадчей в "Світське життя", в котором впервые показала свой роскошный особняк в Черновцах. Знаменитость провела экскурсию и показала несколько платьев из детства.

Соответствующие кадра появились на личной странице Алины Гросу в Instagram-stories. Отметим, что полностью рассмотреть дом удастся только тогда, когда выйдет выпуск (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах показано, что Екатерина Осадча стоит вместе с Алиной Гросу на входе в дом. Можно заметить, что особняк певицы окружает железный черный забор с серыми колонами. Вокруг посажены высокие ели. Далее артистка пригласила телеведущую и съемочную команду в дом.

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Сама Алина Гросу предстала в скромном наряде. Она надела черный прозрачный гольфик и такие же колготки, а сверху нарядилась в красное клетчатое платье с глубоким вырезом и черным поясом на талии.

Певица отвела Осадчу в детскую и показала ей несколько нарядов, в которых покоряла сцены, будучи ребенком. На кадрах видно, что интерьер дома выполнен в светлых тонах.

Стены и двери в бежевых оттенках, а пол, который вероятнее всего выполнен из ламината, в коричневом цвете. Также можно заметить огромную хрустальную люстру, большой трельяж, на котором стоят детские игрушки и фотографии, белые колонны и плитку из мрамора.

Телеведущая и певица сделали фотографию, на которой также присутствовал бойфренд Гросу Александр Полянский, переехавший в Киев ради возлюбленной.

Коротко о знаменитости:

Алина Гросу – 26-летняя певица, работающая на профессиональной сцене с 4 лет. Родом из города Черновцы. С ноября 2018 г. выступает под новым сценическим псевдонимом GROSU.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Алина Гросу показала редкие кадры с братом Михаилом, который моложе ее на 22 года.