Алина Гросу впервые купила лотерейный билет и выиграла: певица рассказала, сколько заработала

Популярная украинская певица Алина Гросу решила испытать удачу и впервые в жизни купить лотерейный билетик. Сделала звезда это в США, где проживает с началом полномасштабной войны. В этот день знаменитости улыбнулась фортуна и она выиграла два раза подряд.

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О своем везении Гросу рассказала в Instagram. Немаленькую сумму, которую удалось заработать артистке, она пообещала потратить на благотворительность.

Как рассказала певица, лотерейный билетик обошелся ей в 30 долларов (1100 грн), а выиграть ей удалось 270 долларов (9900 грн).

"Впервые в жизни я решила купить себе лотерейный билет. Пошла в магазин, купила билет за 30 долларов, потому что он единственный с кроссвордами, а мы умные люди, должны знать английский, или хотя бы имитировать это. Пришла домой и решила его. Совпало 9 слов в разных колонках, а это 500 тысяч долларов. Я уже не знала, как радоваться. Потом разобралась, что это не 500 тысяч долларов, а 270 долларов, но они на дороге не валяются", – поделилась Гросу.

Победа подогрела азарт исполнительницы, так что она решила не останавливаться. Звезда не верила, что сможет выиграть два раза подряд, однако удача ей вновь неожиданно улыбнулась. Так, Гросу смогла выиграть еще дополнительных 500 долларов (18300 грн). В итоге – 770 долларов за день (больше 28 тысяч гривен).

"Конечно, дважды выиграть за день невозможно... Взяла этот прекрасный билетик, принесла на кассу, и мне показывает, что мой выигрыш – 500 долларов. Еще 500 долларов! Как такое может быть? В конце концов я выиграла 770 долларов. Я не верила, что такое может быть, никогда не верила", – рассказала знаменитость.

Гросу подчеркнула, что не рекламирует азартные игры и даже призывает людей не увлекаться подобными "развлечениями". Она отметила, что зачастую подобные игры приводят лишь к бессмысленной трате денег. А своим опытом решила поделиться лишь потому, что ранее никогда не выигрывала в лотерее и была на эмоциях.

Весь выигрыш Гросу пообещала передать на благотворительность.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алина Гросу имела два громких романа с россиянами. Первый мужчина – московский бизнесмен Александр Комков. Со вторым избранником, российским актером Романом Полянским, исполнительница порвала после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Певица ответила, поддерживает ли связь с эксами.

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