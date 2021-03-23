Алина Гросу неожиданно стала брюнеткой и показала фото

Популярная украинская певица Алина Гросу продемонстрировала новый имидж – она стала брюнеткой.

Результатами смелого перевоплощения исполнительница поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующие снимки. Артистка позировала с короткой стрижкой, а дополнила смелый образ красной помадой и выразительным макияжем глаз (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, на знаменитости была кожаная юбка с поясом, полупрозрачная блузка с длинным рукавом и черный кружевной бюстгальтер.

"Захотелось добавить немного Франции в стиль…Как вам такой образ?" – поинтересовалась звезда.

Однако не все поклонники оценили новый цвет волос, заявляя, что блондинкой она выглядела эффектнее:

"Светленькой намного лучше", "Я так ждала этих фотографий! Вам, кстати, очень даже идет", "Черный не идет. А в целом красотка", "Черный точно не ваш", "Блондинка лучше!", "Мне кажется, вам очень идет этот стиль и цвет".

Алина Гросу поразила новым имиджем. instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу показала новый имидж. instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу стала брюнеткой. instagram.com/alina_grosu

Комментарии поклонников. instagram.com/alina_grosu

Комментарии поклонников. instagram.com/alina_grosu

Напомним, Алина Гросу – украинская певица, которая работает в стилях танцевальная музыка и поп-рок. Впервые на украинской сцене появилась в 4-летнем возрасте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каминская удивила кардинальной сменой имиджа. Она поделилась с поклонниками черно-белым снимком, на котором появилась с челкой и короткими волосами.