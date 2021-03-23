Алина Гросу неожиданно стала брюнеткой и показала фото

Любовь Блажко Люди 08:21, 23.03.2021 Обновлено: 10:05, 23.03.2021

Популярная украинская певица Алина Гросу продемонстрировала новый имидж – она стала брюнеткой.

Результатами смелого перевоплощения исполнительница поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующие снимки. Артистка позировала с короткой стрижкой, а дополнила смелый образ красной помадой и выразительным макияжем глаз (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, на знаменитости была кожаная юбка с поясом, полупрозрачная блузка с длинным рукавом и черный кружевной бюстгальтер.

"Захотелось добавить немного Франции в стиль…Как вам такой образ?" – поинтересовалась звезда.

Однако не все поклонники оценили новый цвет волос, заявляя, что блондинкой она выглядела эффектнее:

"Светленькой намного лучше", "Я так ждала этих фотографий! Вам, кстати, очень даже идет", "Черный не идет. А в целом красотка", "Черный точно не ваш", "Блондинка лучше!", "Мне кажется, вам очень идет этот стиль и цвет".

Алина Гросу поразила новым имиджем.
instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу показала новый имидж.
instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу стала брюнеткой.
instagram.com/alina_grosu
Комментарии поклонников.
instagram.com/alina_grosu
Комментарии поклонников.
instagram.com/alina_grosu

Напомним, Алина Гросу – украинская певица, которая работает в стилях танцевальная музыка и поп-рок. Впервые на украинской сцене появилась в 4-летнем возрасте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каминская удивила кардинальной сменой имиджа. Она поделилась с поклонниками черно-белым снимком, на котором появилась с челкой и короткими волосами.

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