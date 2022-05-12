Алина Доротюк показала свой дом и квартиру в Бузовой после прихода 'русского мира': ведущая плакала. Видео

Украинская журналистка программы "Зірковий шлях" и автор YouТube-канала Doroty Алина Доротюк показала то, что осталось от ее жилья в селе Бузова под Киевом, после того, как туда пришли российские оккупанты. Военные РФ полностью разгромили квартиру ведущей. Она рассказала об этом со слезами на глазах.

Соответствующее видео Доротюк опубликовала на своем YouТube-канале. По ее словам, это настоящий ужас. Для того, чтобы попасть в квартиру, журналистке пришлось залазить через окно, так как замок скрутили мародеры (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

"Это мой дом. Вот так он выглядит. Розбомбленные машины. Изнутри зайти невозможно. Меня накрыло. Очень сложно видеть, что стало с твоим жильем, когда ты знаешь, каким оно было", – рассказала Доротюк.

Она добавила, что мародеры были среди своих, но ей более-мнее повезло, так как квартира расположено на первом этаже достаточно высоко. Также Доротюк отметила, что этот дом пострадал меньше всех, потому-что расположен посередине, а сам подъезд ближе к озеру и танки там не могли проехать.

"Наибольше пострадали квартиры двух верхних этажей. Остальные уцелели. Кроме оконных рам. У меня даже ваза и зеркало в гардеробной уцелело", – добавила ведущая.

По ее словам, после освобождения города, семья вернулась домой. Отчим срезал замок в квартире, они забрали все вещи и перевезли машиной в село. Между тем, Доротюк рассказала, что в первый день войны взяла с собой только самое необходимое – нижнее белье, спортивный костюм и кота и пешком пошла к матери, чтобы скрыться в погребе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Доротюк заявила, что даже при таких обстоятельствах не собирается выезжать из Украины. Также ведущая рассказала, что для покупки квартиры отказывала себе во всем.