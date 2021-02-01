Алина Астровская и Антон Лаврентьев сыграли свадьбу. Фото и видео

Экс-ведущая шоу "Орел и Решка" Алина Астровская вышла замуж за своего возлюбленного Антона Лаврентьева. Пара вместе около трех лет.

Соответствующие кадры со свадьбы появились на странице в Instagram Астровской. На них видно, что молодожены сияют от счастья (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, ведущая выбрала стильное платье в пол белого цвета, а ее возлюбленный – черный смокинг. Кроме того, в ЗАГС пара взяла с собой свою собаку, которой надели бабочку.

Стоит отметить, что Алина Астровская первый раз вышла замуж в 18 лет за футболиста Евгения Бредуна. Через три года пара рассталась. По словам ведущей, брак распался из-за измены мужа.

С 2016 года была замужем за украинским бизнесменом по имени Игорь, с которым прожила два года.

С Антоном Лаврентьевым Астровская вышла в свет в 2019 году на свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова. До этого ведущий встречался со своим пиар-менеджером Ириной Шелест. Также ему приписывали роман Марией Иваковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина Астровская резко ответила своим хейтерам в социальной сети. Так, девушке часто приходят сообщения о том, что она слишком худая и ей это якобы не идет.