Алибасов попал в реанимацию – СМИ

Российский музыкант и продюсер группы "На-На" Бари Алибасов попал в реанимацию. Артист был доставлен в наркологическое отделение из-за употребления алкогольных напитков.

По сообщению "Пятого канала", 73-летний Алибасов почувствовал себя плохо после "длительного употребления алкогольных напитков". После осмотра артиста врачами его сразу же перевели в реанимацию.

В больнице продюсеру будут делать энцефалограмму головного мозга, капельницы, и брать анализы.

Также прокомментировал состояние Алибасова его помощник Вадим Горжанкин. Для издания "КП" он рассказал, что самочувствие продюсера сильно ухудшилось за последние три недели. Как оказалось, артист еле стоит на ногах, а не так давно он ударился головой при падении. По словам Горжанкина, артист начал сильно пить – может употребить несколько бутылок водки за сутки.

Стоит отметить, не так давно Алибасова уже госпитализировали в больницу из-за передозировки "Виагрой". Тогда у артиста резко упало давление и его увезли на скорой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись. Пара находилась в браке два года.