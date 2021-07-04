Алена Мозговая сообщила о серьезной болезни: предстоит делать МРТ

Украинский продюсер Алена Мозговая сообщила о серьезной болезни – звезда призналась, что у нее появились проблемы со спиной. Пока точного диагноза нет, однако артистка предполагает, что у нее грыжа.

Так, на своей странице в Facebook Мозговая рассказала, что сейчас она в ожидании поездки на МРТ. По словам артистки ее накололи кетановом, который на этот раз, не так хорошо действует. На данный момент она вынуждена прекратить занятия на беговой дорожке.

Свой пост в Facebook звезда сопроводила снимком без макияжа со своей дочерью.

"Обещала сегодня фото с беговой дорожки, но, сорри, не будет. Пока тренировки, массаж и все процедуры прекратила. Судя по всему, таки грыжа, но завтра МРТ покажет точно, что там. Когда решу проблему со спиной и вернусь к тренировкам, тогда и фото сделаем", – написала она.

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В конце поста знаменитость пожелала всем здоровья и заявила, что нужно ценить свое состояние, когда ничего не болит.

Коротко о знаменитости:

Алена Мозговая – украинский музыкальный продюсер, также она является дочерью легендарного народного артиста Украины Николая Мозгового.

Она была одним из организаторов и основателей культового украинского фестиваля "Песня года". Также знаменитость участвовала в продюсировании украинских версий проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка".

На сегодняшний день Мозговая продюсирует популярного украинского певца Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрода), который является ее мужем.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский продюсер Алена Мозговая поделилась с поклонниками архивным снимком, который на данный момент очень мотивирует ее, чтобы похудеть.