Алек Болдуин и его жена рассекретили имя дочери и впервые показали ее

62-летний голливудский актер Алек Болдуин и его супруга Хилария, которые в шестой раз стали родителями, рассекретили имя своей новорожденной дочери. Малышку назвали Люсией.

Кроме того, они впервые показали лицо девочки. Соответствующие фото опубликовала Хилария на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

"Мы так влюблены в нашу дочь Люсию. Ты так похожа на своих братьев и сестру, просто воплощение нашей мечты", – написала супруга Болдуина.

На снимке видно, как малышка крепко спит в розовом ползунке с изображением кроликов.

Затем Хилария показала кадр, на котором ее дочь Кармен в нежных объятиях лежит рядом с новорожденной Люсией.

"Сестры", – коротко подписала фото знаменитость.

Напомним, у пары есть сыновья Эдуардо, Ромео Алехандро Дэвид, Леонардо Энджел Чарльз и Рафаэль Томас, а также дочь Кармен Габриэла. Кроме того, у Болдуина есть старшая дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер.

Алек Болдуин – американский актер, комик и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони". Болдуин известен по ролям во многих фильмах, в том числе в картинах "Охота за "Красным Октябрем", "Отступники", "Авиатор", "Перл-Харбор" и в сериале "Студия 30".

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