62-летний Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз. Фото

62-летний голливудский актер Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз. Предварительно, у знаменитости и его супруги Хиларии родилась девочка.

Ранее женщина поделилась в Instagram снимком, на котором изображены все дети и, собственно, новорожденный. Пресс-секретарь подтвердил эту информацию изданию PEOPLE.

Так, на фото, сделанное Алеком, на диване лежит Хилария и ее дети. В кадре видно, что рядом с ними также позирует новорожденный малыш в розовых ползунках.

Отмечается, что пополнение в семье появилось через несколько месяцев после того, как у Болдуина родился сын Эдуардо в сентябре 2020 года.

Напомним, у пары есть сыновья Эдуардо, Ромео Алехандро Дэвид, Леонардо Энджел Чарльз и Рафаэль Томас, а также дочь Кармен Габриэла. Кроме того, у Болдуина есть старшая дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер.

Алек Болдуин – американский актер, комик и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони". Болдуин известен по ролям во многих фильмах, в том числе в картинах "Охота за "Красным Октябрем", "Отступники", "Авиатор", "Перл-Харбор" и в сериале "Студия 30".

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