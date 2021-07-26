Актрисе Сандре Буллок – 57: как она выглядела до популярности

Американская актриса и обладательница многочисленных премий Сандра Буллок, в понедельник, 26 июля, отмечает день рождения. Ей исполняется 57 лет.

По этому случаю, OBOZREVATEL предлагает вспомнить, какой Буллок была до того, как ее стали узнавать на улицах. (Чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что яркая и харизматичная Буллок обладает престижными премиями "Оскар" и "Золотая малина".

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Актриса владеет собственной продюсерской компанией. В конце 90-х она основала свою компанию, одним из самых успешных проектов которой стал фильм "Мисс Конгениальность".

За плечами Сандры – десятки успешных ролей. Популярность ей принесли фильмы "Скорость" (1994), "Время убивать" (1996), "Мисс Конгениальность" (2000), "Столкновение" (2004), "Невидимая сторона" (2009) и др.

Коротко о знаменитости:

Сандра Аннетт Буллок родилась 26 июля 1964 года в Арлингтоне, штат Вирджиния

Первые 12 лет жизни Буллок провела в Германии и Австрии, поэтому актриса и сегодня свободно говорит по-немецки.

Переехав в Нью-Йорк, работала юная актриса барменом, официанткой и гардеробщицей, а в перерывах бегала на прослушивания.

Прорыв Сандры произошел в 1994 году, когда та снялась в боевике Яна де Бонта "Скорость" с Киану Ривзом.

В 2020 году Сандра Буллок работала над фильмом "Затерянный город Д" вместе с Ченнингом Татумом. Премьера фильма запланирована на 2022 год.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Лондоне прошла премьера криминальной драмы "8 подруг Оушена", на которую пришли исполнители главных ролей. Среди них была Сандра в смелом роскошном наряде стоимостью более 7 тысяч долларов.