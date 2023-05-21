Актриса Саливанчук получила Орден Княгини Киевской Анны 'Честь Отчизны': некоторые фаны возмутились

Популярная украинская актриса Анна Саливанчук получила украино-французский Орден Королевы Анны "Честь Отчизны". Его звезде сериалов "Одного разу під Полтавою" и "Сваты" вручили за добросовестное служение Украине. У пользователей сети это вызвало неоднозначную реакцию.

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Так, одни подписчики в Instagram, среди которых и популярные коллеги артистки, обрадовались за Саливанчук, отметив, что она много помогает украинцам на протяжении полномасштабной войны. Другие же предположили, что орден звезде "купил" ее муж – нардеп от партии "Слуга народа" Александр Божков.

"Так это жена депутата. Разве непонятно, почему ей дают награду", "Этими купленными наградами уже никого не удивишь", "Добро любит тишину, а не театр", – оставляют комментаторы под постом актрисы.

Сама же Саливанчук молчать не стала. Они призналась, что за последние сутки ей прилетело немало сообщений с вопросом: "За что Орден?" Актриса решила на него ответить.

"Я получила международный Орден Княгини Киевской Анны "Честь Отчизны" за добросовестное служение Украине! Вы скажете, что я такого делала, я скажу: делала много творческих вечеров и собирала деньги, и на протяжении всей войны помогала детским домам и приютам для животных. Очень редко освещала это в своих соцсетях, потому что делала это не для того, чтобы кичиться, а для того, чтобы были счастливые дети", – прокомментировала знаменитость.

Кроме того, в своих сторис Саливанчук разместила официальный документ, указывающий, за что конкретно она была награждена. В нем прописано: "за ежедневную высокопрофессиональную кропотливую работу, поддержку экономики страны, оказание благотворительной помощи в это трудное для страны время, высокое национальное достоинство и добросовестное служение на благо народа Украины".

Напомним, ранее Саливанчук получила серьезную травму головы. Она поскользнулась на льду и ударилась об ступеньку, из-за чего ее лицо покрылось пугающими синяками и ссадинами. После ряда обследований доктор нашел в голове артистки затемнения, из-за чего назначил дополнительную МРТ. Знаменитости пришлось делать операцию.

OBOZREVATEL также писал, что спустя два дня после травмы Саливанчук появилась в прямом эфире на телевидении. Ее синяки и ссадины спрятали при помощи косметики. На ТВ актриса подробно рассказала о своем падении.

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