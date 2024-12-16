Ольга Сумская оказалась соседкой выдающегося украинца, отказавшегося от гражданства РФ и квартиры в Москве

Актриса Ольга Сумская, проживающая в одной из многоэтажек в центре Киева, имеет в соседях известного украинского режиссера Романа Балаяна. По словам Ольги, они довольно часто видятся с Романом Гургеновичем.

Видео дня

Режиссер приглашает актрису на кофе и пообедать вместе в армянскую кофейню, которая расположена рядом с их квартирами. Об этом Ольга Сумская рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Мы часто пересекаемся, – говорит Ольга Сумская о Романе Балаяне. – И еще один тоже очень известный режиссер Виктор Гресь – также наш сосед. Я когда его вижу, кричу радостно: "Привет, дядя Витя!" Он выглядит потрясающе! Наши легендарные украинские художники – можно так запросто встретиться с ними в парке и получить дельный совет. Роман Гургенович обычно приглашает меня на кофе или на обед. Рядом с нами есть прекрасный армянский ресторанчик. Более того, иногда мы теперь заказываем там какие-то блюда домой – Балаян познакомил меня с поваром".

Роман Балаян – народный артист Украины, выдающийся украинский кинорежиссер армянского происхождения. Выпускник режиссерского факультета Киевского государственного института театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Живет и работает в Украине. Считает себя учеником Сергея Параджанова и был одним из самых близких друзей Ивана Миколайчука. Самые знаковые свои фильмы, в частности "Полеты во сне и наяву" (1982) и "Храни меня, мой талисман" (1986) снял в Киеве, на киностудии имени Александра Довженко. В 2014 году, несмотря на тесные рабочие и личные связи со многими российскими художниками, резко выступил против политики Путина после оккупации Крыма.

Недавно в интервью программе "Точка опоры" Роман Балаян поделился историей, как отказался от российского гражданства, даже когда за это предлагали квартиру в Москве. По его словам, переехать в РФ его уговаривали российские актеры Александр Абдулов и Олег Янковский: "Предлагали квартиру в Москве, уже известно было, какую и ее размеры. Была смешная история, как мне звонил Абдулов и обращался ко мне на "вы". Оказалось, он сидел у Юрия Лужкова (мэр Москвы. – Ред.) и потому рассказывал мне о квартире. Только для ее получения нужно было пойти в российское посольство и принять российское гражданство. Я люблю Киев. Это моя беда, как говорится. Я гражданин Украины".

Полное интервью с Ольгой Сумской читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!