Звезда 'Кадетов' Ольга Атанасова поставила диагноз известному пропагандисту РФ, с которым вместе работала

Популярная украинская актриса Ольга Атанасова ("Две матери", "Письмо ожидания", "Разница в возрасте", "Папаньки") в интервью OBOZ.UA вспомнила совместные съемки с известным российским актером и телеведущим Борисом Корчевниковым, который яростно поддерживает путинскую агрессию и постоянно выдает на публику чушь об Украине.

Ольга Атанасова снималась с Корчевниковым в картине "Кадеты". В то время, по ее словам, в его поведении не наблюдалось никаких странностей, а ныне актриса предпочитает не смотреть, что творит в телеэфире россиянин.

"Так получилось, что мне предложили очень давно в России "Кадеты" – это был один из первых моих проектов, – рассказывает Ольга, как попала в сериал. – Я уехала, это тогда было совсем другое время. И постоянно кто-то рядом оказывался с украинскими корнями. Это всячески подчеркивалось, люди очень этим гордились. И сами россияне вежливо относились к Украине, к украинцам. Такое я помню. Звонил ли мне кто-нибудь из них, когда началась великая война? Ни одного человека. Но я уже давно не с кем оттуда не общалась".

"Не сказать, что мы были друзьями, когда вместе снимались, но нормально общались, – вспоминает актриса о Корчевникове, с которым вместе снималась в "Кадетах". – Он мне виделся человеком, много знающим. Начитанный, всем интересовался, по профессии – журналист. А теперь как зомби – не знаю, чем это объяснить. Мне кажется, что с ним что-то совсем не в порядке. Раньше мне сбрасывали какие-то его видео, что-то видела. И прямо физически плохо становилось от той лжи, реально – рвотный рефлекс. Сейчас, честно, стараюсь не смотреть".

Телеведущий Борис Корчевников – автор и телеведущий пропагандистских проектов "Судьба человека", "Дальные близкие" и "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия-1". В свои программы ура-патриот приглашает исключительно героев, поддерживающих кремлевскую агрессию по отношению к Украине.

Ранее OBOZ.UA писал, как звезда фильма "Кадеты" Корчевников стал рупором пропаганды РФ и какая "расплата" его постигла.

Полное интервью с Ольгой Атанасовой читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 10 марта.

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