Актриса Наталья Варлей назвала украинцев, белорусов и россиян одним народом: Украину изъяли, а Бацька удержался!

Советская и российская актриса Наталья Варлей, известная ролями в фильмах "Кавказкая пленница" и "Вий", высказалась по поводу возрождения СССР. По ее словам, россияне, белорусы и украинцы – это якобы один народ, только Украину изъяли, а в Беларуси царствует дисциплина.

Об этом она рассказала на интервью роcсийскому YouTube-каналу. Актрису спросили, по ее мнению, возможно ли воссоздать Советский Союз, на что она ответила, что должно пройти как минимум 100 лет.

Варлей считает, что другой формы СССР не может быть и никто из "местных царьков" в азиатских странах или же бывший республиках на такое не пойдет. Однако Беларусь и Украина – государства братских народов, только вот вторую "из Союза изъяли".

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При этом Варлей признала, что в Беларуси немало противников президента Александра Лукашенко, ведь "в районах, которые граничат с Польшей, чувствуется влияние поляков".

По ее словам, в Беларуси тоже была своя попытка Майдана, только вот дисциплина якобы помогла все придушить. "И кто его знает, появись там какая-нибудь Тихановская и выскочат они опять со своими букетиками. Понимаете, это ведь тоже жесткая дисциплина, которая поставила все на свои места. Удержался Бацька", – добавила она.

Ранее OBOZREVATEL писал об абсурдных впечатлениях Натальи Варлей от поездки на оккупированный россиянами Донбасс.

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