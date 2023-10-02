Актриса Изабелла Росселлини запретила ретушировать свои морщины в смелой фотосессии и взбудоражила сеть

Киноактриса и модель Изабелла Росселлини снялась для октябрьского номера итальянской версии журнала Vogue. Знаменитая итальянка очень порадовала внешним видом своих поклонников.

Изабелла Росселлини попросила журналистов не фотошопить ее фотографии – и редакция согласилась с таким решением. Об этом актриса и модель рассказала на своей странице в Instagram.

"Мне очень льстит (а также чувствую определенный трепет) за неотретушированные фото. Я хочу поблагодарить всех членов команды за эту смелую обложку. Я попросила Vogue Italia не ретушировать мои фотографии. Спасибо, что оставили мне морщины! Мне интересно посмотреть на реакцию читателей", – написала модель.

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Изабелла предположила, что комментарии могут быть отрицательными, однако получила от подписчиков несколько сотен одобрительных отзывов: "Спасибо прекрасной госпоже Росселлини и итальянскому Vogue за демонстрацию красоты старения", "Вы вдохновляете меня, и я полна благодарности за ваше неотретушированное фото. Мы, женщины, прекрасны на каждом жизненном этапе", "Вы красивая женщина, и вы не должны бояться демонстрировать настоящую красоту. Это должно делать больше журналов. Мы продолжаем пытаться маскировать и скрывать свое настоящее я. Зачем? Почему стареть не стыдно. Старение – это благословение".

"Я надеюсь, что это создаст прецедент, и они перестанут делать такую тяжелую ретушь в будущем. Много лет назад я работал ретушером, и если бы я когда-нибудь обработал фотографию так, как сегодня обрабатываются фотошопом, меня бы уволили. Целью было выглядеть как на фотографии, а не как на картине. Вы выглядите здесь сияющей"," Красивее, чем когда-либо! На обложке прекрасная женщина, умеющая жить циклами жизни, у которой много интересов и которая является иконой стиля, по праву образцом быть такой, какой она есть", "Огромное и революционное культурное восстановление, носителем которого вы есть. Большие аплодисменты!", "Вы совершенно изысканная. Даже морщины на вашем лице замечательные – вот правда! Произведение искусства. Спасибо, что остались без ретуши. Хотелось бы, чтобы это стало модным трендом. Лица после пластической хирургии выглядят одинаково, а природная красота – нет", – пишут Росселлини поклонники.

Впервые Росселлин снялась для Vogue в 27 лет. С тех пор она более двух десятков раз украшала собой обложку одного из самых известных глянцев. Знаменитая модель в течение 14 лет была лицом Lancome. Однако ее сотрудничество с компанией завершилось грандиозным скандалом: Росселлини сообщили, что она в свои 44 "старая" для модели косметического бренда. Изабелла на это заявила, что "они держали меня до тех пор, пока я не стала сильнее их крема, который делает женщин лучше".

Однако, когда Росселлини исполнилось 63 года, Lancome снова пригласил ее сотрудничать. И она согласилась. Кроме того, актриса и модель стала студенткой вуза: "Дети уже выросли. Поэтому я поступила в университет, получила степень по этологии и начала снимать фильмы о животных. А еще я решила переехать жить за город: купила землю и организовала органическую ферму ".

Изабелли Росселлини – 71 год. Недавно стало известно, что она приняла предложение сняться в главной роли в фильме "Химера". Его премьера состоялась в мае 2023 года на Каннском кинофестивале.

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