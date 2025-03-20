Наталья Денисенко публично ответила экс-жене Виктора Павлика, которая пристыдила ее за хвастовство новым авто

Актриса Наталья Денисенко ("Крепосная", "Век Якова", "Село на миллион", "Дом на счастье", "Когда ты выйдешь замуж?") отреагировала на публичное сообщение Лоры Созаевой, бывшей жены певца Виктора Павлика, которая возмутилась тем, что артистка во время войны хвалится в соцсетях новым автомобилем. Созаева охарактеризовала сообщение Денисенко в Instagram как "моветон и плохой вкус".

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В интервью OBOZ.UA Наталья Денисенко объяснила, почему спокойно относится к критике в Интернете. Актриса призналась, что сама проходила через "критические мысли, злобу и даже ненависть".

Напомним, недавно Наталья Денисенко похвасталась в соцсетях снимками приобретенного автомобиля. Лора Созаева, бывшая жена Виктора Павлика, обнародовала скриншот публикации об этом, который прокомментировала: "Я не знаю эту актрису, но во всем нормальном мире никто не кичится, что они что-то заработали или купили, или вставили импланты в грудь. Кидман? Джоли? Французские актеры? Это моветон, дурной вкус! Но у нас – каждая".

В интервью OBOZ.UA Наталья Денисенко ответила на критику: "Знаете, как говорит одна из моих продюсерок: "Наталья, если тебя обсуждают – это повод для благодарности, потому что на энергетическом уровне это очищение". Я действительно благодарна всем, кто тратит свое время на обсуждение меня – вы помогаете очистить мою карму".

"На самом деле хейта из-за машины было немного, – продолжила актриса. – И я очень благодарна за это своим подписчикам – осознанным, искренним людям. Это огромное счастье – иметь такое свита. Хейтеры пусть пишут что угодно, но я всегда могу в конце концов просто заблокировать их и не позволить портить мне настроение в дальнейшем. Мое правило – окружать себя только позитивом и светлыми людьми".

"Я понимаю, почему люди не всегда могут радоваться чужим успехам, – добавляет Денисенко. – Когда мы не реализуем собственный потенциал, то внутри накапливается раздражение, которое часто проявляется из-за зависти и желания критиковать. Но в этом есть хорошая новость! Если человек способен ощущать зависть – это значит, что в нем еще жива потребность радоваться, мечтать, достигать собственных целей. Просто она пока не позволяет себе это сделать. И вместо того, чтобы работать над собственным счастьем, выбирает обсуждать других".

Денисенко говорит, что научилась относиться к критике в соцсетях спокойно, а причины хейта, заполонившего интернет, видит в истощении из-за войны: "За этой агрессией скрывается огромная боль. Вся эта ненависть рождается из внутреннего смятения, когда человек не понимает, почему ему приходится так страдать. Я сама через это проходила – из-за критических мыслей, злобы и даже ненависти. Когда-то она могла резко высказываться или писать неприятные вещи. Но впоследствии поняла, что это лишь верхушка айсберга моей боли, за которой скрывается гораздо глубже. И чтобы жить в гармонии с миром, прежде всего, нужно найти мир в собственном сердце. Понимаю, что это нелегко, потому что многие еще живут с чувством злости и ненависти. Я сама была в таком состоянии, но теперь могу сказать, что эти эмоции меня уже не касаются".

Полное интервью с Наталией Денисенко читайте здесь.

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