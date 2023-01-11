Актриса Даша Малахова заявила, что будет судиться с отцом своих детей: за жесткое нарушение закона

Популярная украинская актриса и телеведущая Даша Малахова заявила, что будет судиться со своим вторым бывшим мужем – венгерским продюсером Чабой Бакошем, с которым она развелась в 2014 году. Мужчина, по словам экс-супруги, за последние восемь лет не совершил "ни одной ежемесячной своевременной микроскопической оплаты алиментов".

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Все эти годы, как заверяет Малахова, обеспечением ее с Бакошем сыновей – Матяша и Оливера – занимался ее третий муж, трехкратный чемпион Украины, мастер спорта по тяжелой атлетике Сергей Сулима. Долгое время актриса не решалась подать на бывшего в суд, однако сейчас наконец набралась смелости. О своем решении она сообщила на личной странице в Facebook.

"Многие годы я хотела сделать это. Каждый раз давала шанс, слабину, объясняла свой страх этикой. Но во время войны, когда будто не ко времени – мне как раз ко времени. Когда ты начинаешь думать о том, что завтра тебя может не быть, о том, что мы живем в бурное время, хочется знать, что твои дети не будут жить так, как бы ты не хотела. И там, где нет развития, хорошего образования, музеев, театров. Где деньги идут на гулянки, яркую одежду и отдых. На что угодно, но не на детей, они получают остаток от обязательной жизни. Но даже и этого не получают", – поделилась своими мыслями экс-ведущая когда-то популярной программы "Картата потата".

Малахова подчеркнула, что ее семейная жизнь с венгерским продюсером была отличной, несмотря на многочисленные малоприятные нюансы. Однако с 2014 года Бакош перестал даже минимально участвовать в финансовом обеспечении собственных детей, при этом создавал видимость хорошего отца – приезжал в гости, проводил совместное время.

"С отцом моих детей мы могли пообедать, он приезжал к нам в гости, и каждый раз после встречи у меня было ощущение, что меня обманули. Мы с детьми и человеком, ставшим им отцом, делали вид, что все хорошо. Он делал фото, публиковал – я и дети. Счастливый... В течение 8 лет я не получила никакой ежемесячной своевременной микроскопической оплаты алиментов и начинаю процедуру уголовной ответственности за столь жесткое нарушение закона. Это будет судимость. И я не пугаю, и не планирую менять стратегию", – прокомментировала Малахова.

Знаменитость заверила, что у нее нет никаких личных неприятных чувств к человеку, против которого она написала заявление в полицию. Однако ей надоело кормить себя и сыновей "завтраками", слушать сказки и смотреть на картинку "идеального папы" в соцсетях, которая не соответствует действительности.

"Никогда не было ничего, что мне оставили кроме долгов, детей и чувства, что когда-то, однажды, я встану на защиту себя и таких как я. Этот день наступил. Дело не в средствах, это вообще не имеет значения. Это ответственность и чувство, что два человека сделали детей, и должны нести это достойно", – резюмировала артистка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Малахова раскрыла, что причиной развода с Чабой Бакошем стали его "ватные взгляды". Он не захотел поддержать Революцию Достоинства в 2014 году. Подробнее – в нашем материале.

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