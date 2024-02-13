Звезда 'Будиночка на щастя' на примере погибшего кума и его '270-летних' собратьев объяснила, почему 'хороших русских' не существует: Пугачева – исключение

Актриса Виталина Библив, потерявшая кума на войне, признался, что "не верит в хороших россиян", поэтому прекратила общение с некоторыми друзьями и родными. Однако те граждане РФ, которые выехали из страны, не вызывают у нее негативных эмоций. С одной такой подругой украинка до сих пор поддерживает контакт.

Кроме того, она считает, что примадонна Алла Пугачева доказала антовоенную позицию, эмигрировав с семьей из России. Об этом Виталина Библив рассказала в интервью Алине Доротюк.

"Я вам скажу так: 89% россиян может это сделать, но почему-то не делают. Поэтому какие-то точечные истории – такие как Алла Борисовна Пугачева – вот они для меня есть. В "хороших русских" я не верю, потому что мои знакомые говорили: "Что мы можем сделать?" Ну уезжайте из страны. 3-4 человека будут платить налоги, а за счет ваших денег делают ракеты, которые убивают меня. А потом вы меня спрашиваете: "Ну как ты?" Идите вы", – объяснила актриса.

Сейчас украинка почти не общается с россиянами, которых знала до 2022 года. В частности, в немилость к звезде попали и члены семьи, называвшие зверства в Буче "постановкой".

Актриса не сдержала слез, вспоминая своего погибшего кума и его собратьев из "Азова", которые перед интервью наведывался на кладбище к воину.

"Вчера я была на кладбище, и приехали собратья кума из "Азова". Они вышли изуродованные, избитые, с протезом, палочкой, в глазах 270 лет, а не 40, и ты думаешь: "Почему так? За что?" Поэтому для меня нет "хороших россиян, хорошей русской литературы, этот драматург за нас, давайте играть его пьесы", – резюмировала Библив.

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