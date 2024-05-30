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Актеры-предатели из Мариупольского драмтеатра поехали учиться в Москву. Фото

Катерина Малай
Люди
1 минута
1,3 т.
Актеры-предатели из Мариупольского драмтеатра поехали учиться в Москву. Фото

Актеры из Мариуполя, чей родной театр разрушили российские террористы, отправились в Москву, чтобы поучиться у коллег. Программу по "повышению квалификации" прошли 15 предателей.

Об этом сообщили на пропагандистских ресурсах, пишущих о культуре в оккупированном городе. Мариупольцев увезли в Москву, где они проведут 5 дней.

"ГИТИС и Театр Наций объединились в работе с актерами Мариупольского российского драматического театра. В Москву пройти программу повышения квалификации ГИТИС "Совершенствование профессиональных навыков актера" приехали 15 актеров", – торжественно похвастались россияне.

Актеры-предатели из Мариупольского драмтеатра поехали учиться в Москву. Фото

В российской столице для украинцев-предателей подготовили занятия по актерскому мастерству и сценической речи. Преподавали для гостей актеры ГИТИСа.

Поименно коллаборантов не назвали, но их можно увидеть на фото.

Актеры-предатели из Мариупольского драмтеатра поехали учиться в Москву. Фото

Как известно, Мариупольский драматический театр был разбомблен российской авиацией 16 марта 2022 года. Террористы сбросили две авиабомбы на крышу театра, под которым писало: "Дети".

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Национального театра им. Ивана Франко Марина Кошкина чуть не попала на крючок мошенников из Херсона. Они просят деньги якобы на эвакуацию с оккупированных территорий.

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