Актеры-предатели из Мариупольского драмтеатра поехали учиться в Москву. Фото

Актеры из Мариуполя, чей родной театр разрушили российские террористы, отправились в Москву, чтобы поучиться у коллег. Программу по "повышению квалификации" прошли 15 предателей.

Об этом сообщили на пропагандистских ресурсах, пишущих о культуре в оккупированном городе. Мариупольцев увезли в Москву, где они проведут 5 дней.

"ГИТИС и Театр Наций объединились в работе с актерами Мариупольского российского драматического театра. В Москву пройти программу повышения квалификации ГИТИС "Совершенствование профессиональных навыков актера" приехали 15 актеров", – торжественно похвастались россияне.

В российской столице для украинцев-предателей подготовили занятия по актерскому мастерству и сценической речи. Преподавали для гостей актеры ГИТИСа.

Поименно коллаборантов не назвали, но их можно увидеть на фото.

Как известно, Мариупольский драматический театр был разбомблен российской авиацией 16 марта 2022 года. Террористы сбросили две авиабомбы на крышу театра, под которым писало: "Дети".

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Национального театра им. Ивана Франко Марина Кошкина чуть не попала на крючок мошенников из Херсона. Они просят деньги якобы на эвакуацию с оккупированных территорий.

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