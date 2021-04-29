Зак Эфрон продает свою усадьбу за 5,5 млн: появились фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Актер Зак Эфрон продает свою усадьбу за 5,5 млн

Американский актер Зак Эфрон продает свой особняк в Лос-Анджелесе за 5,5 миллионов долларов. Самый главный плюс этой покупки – выгодное месторасположение, из которого открывается потрясающий вид на город.

Всего в усадьбе знаменитости есть пять спален и шесть ванных комнат. Кроме того, также нашлось место для огромной игровой комнаты и просторного рабочего кабинета, стены которого украшены постерами с актером. Об этом сообщает издание Jetsetter (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На этом "изюминки" в звездном доме не заканчиваются, ведь также на территории находится бассейн с водопадом и гидромассажная ванна. А еще – профессиональная большая кухня, рассчитанная на шеф-повара, тренажерный зал, винный погреб и СПА-центр.

Как выглядит дом Зака Эфрона.
Как выглядит дом Зака Эфрона снаружи.
Как выглядит дом Зака Эфрона изнутри.
Зак Эфрон продает свой дом.
Как выглядит дом Зака Эфрона изнутри.
Интерьер дома Зака Эфрона.
Зак Эфрон продает недвижимость.
Зак Эфрон показал свой дом.
Фото дома Зака Эфрона.

Коротко о знаменитости:

Зак Эфрон – американский актер, известный по фильмам из серии "Классный мюзикл", фильмам "Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда", "Счастливчик", "Этот неловкий момент", "128 ударов сердца в минуту", "Папе снова 17", "Старый Новый год", "Лак для волос", "Соседи".

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