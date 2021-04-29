Зак Эфрон продает свою усадьбу за 5,5 млн: появились фото

Американский актер Зак Эфрон продает свой особняк в Лос-Анджелесе за 5,5 миллионов долларов. Самый главный плюс этой покупки – выгодное месторасположение, из которого открывается потрясающий вид на город.

Всего в усадьбе знаменитости есть пять спален и шесть ванных комнат. Кроме того, также нашлось место для огромной игровой комнаты и просторного рабочего кабинета, стены которого украшены постерами с актером. Об этом сообщает издание Jetsetter (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На этом "изюминки" в звездном доме не заканчиваются, ведь также на территории находится бассейн с водопадом и гидромассажная ванна. А еще – профессиональная большая кухня, рассчитанная на шеф-повара, тренажерный зал, винный погреб и СПА-центр.

Коротко о знаменитости:

Зак Эфрон – американский актер, известный по фильмам из серии "Классный мюзикл", фильмам "Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда", "Счастливчик", "Этот неловкий момент", "128 ударов сердца в минуту", "Папе снова 17", "Старый Новый год", "Лак для волос", "Соседи".

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