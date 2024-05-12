Актер Вячеслав Довженко признался, как поздравил экс-жену, которая в 40 лет в третий раз стала мамой

Популярный украинский актер Вячеслав Довженко 17 лет был женат на актрисе Театра имени Ивана Франко Ксении Баши. За время брака у актеров родились два сына – Иван и Василий. Однако в 2018 году актеры развелись.

В интервью OBOZ.UA Довженко рассказал, свободно ли сейчас его сердце, а также признался, как поздравил бывшую бывшую жену, которая вышла замуж во второй раз, с рождения дочери Лели. Актриса недавно стала мамой в 40 лет.

После развода с Вячеславом Довженко актриса во второй раз вышла замуж – за своего коллегу Александра Форманчука. А в декабре прошлого года снова стала мамой.

Вячеслав Довженко говорит, что поздравил Ксению с рождением дочери и даже видел маленькую Лелю: "Да, поздравлял. И я видел этого прекрасного ребенка. Встретились у папы Ксении (Ксения Баша – дочь популярного украинского артиста Василия Баша, который тоже франковец – Ред.). Я очень близко общаюсь и с папой, и с мамой экс-жены. У нас прекрасные отношения".

Сыновья Довженко, по его словам, очень хорошо отреагировали на рождение сестренки. Между тем Вячеслав отметил, что сейчас у них из-за разницы в возрасте "совершенно разные жизни": "Старший учится в театральном университете им. Карпенко-Карого и живет в общежитии, а младший живет неделю у меня, неделю – у мамы. У него большая нагрузка: он учится в школе, ходит в театральную студию. Я его не часто вижу, что уж говорить о маленькой Леле".

"С Ксенией у нас нормальные отношения, мы хорошо общаемся, – добавил актер. – Есть ли меня сейчас личная жизнь? Там есть. Правда пока не буду озвучивать имя рядом находящегося человека. Скажу только одно: я счастлив".

Полное интервью с Вячеславом Довженко читайте на OBOZ.UA в понедельник, 13 мая.

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