Актер-воин Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение под Соледаром, и назвал самый тяжелый момент на фронте

Украинский актер театра и кино, музыкант, а с первых дней полномасштабного вторжения и десантник Дмитрий Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение в боях под Соледаром, куда его отправили из Бахмута. По рассказам бойца, 10 января он доставлял боекомплекты своим побратимам, как вдруг получил контузию через небольшое отверстие в БТРе.

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Линартович признался, что тогда "ощутил запах смерти". О своем ранении, состоянии, а также тяжелых моментах на фронте актер рассказал в интервью для YouTube-канала Ukrainian Witness.

"Очень сильный удар, как ядро, и звук пошел, как свинцовое кольцо. Запах смерти я ощутил. Я не потерял сознание. Я думал, что мне снесло пол-лица. Словно ядро врезалось в висок. Хорошо, что был шлем. У меня потекла кровь с уха, я ослеп, ничего не слышал и рефлекторно упал на дно БТРа... Я получил ранение осколками в голову. Заднюю часть лопатки мне посекло. Один глаз не видит, ухо не слышит полностью. И сильная контузия. На текущий момент у меня бабочки в голове. Но я же воин. Я должен терпеть, что я и делаю", – поделился Дмитрий.

Актер также поделился, что сразу после 24 февраля он встал на защиту Киева в составе ТрО. После этого прошел специальную подготовку, и его направили в Херсонскую область, далее – Бахмут, Донецкая область. Уже оттуда Линартович попал в Соледар. Говорит, что ситуация в населенном пункте очень сложная.

"В городе очень сложная ситуация, орды очень много, она окружает. Но наши воины мужественно защищают нашу землю – и даже контрнаступают", – заверил звезда фильмов "Толока", "Обмен" и других.

Как отметил актер-военный, тяжелее всего на фронте – находится под непрерывными обстрелами. Тем не менее, в такие моменты, добавляет Линартович, становится ясно, что ресурсы врага уменьшаются.

"А еще есть холод, он притормаживает все процессы. Не только для нас, но и для захватчиков", ––подчеркнул Линартович.

Напомним, у Линартовича диагностировали тяжелую контузию. Для его лечения и восстановления необходима финансовая помощь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее актер-десантник обратился к гражданам Украины. В видеоролике Линартович подчеркнул, что украинцев никогда не сломить.

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