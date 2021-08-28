Актер состарил свою невесту на фото: ранее фанаты написали, что женщина слишком молода для него

Известный американский актер Эрик Стоунстрит, который исполнил роль Кэмерона Такера в телесериале "Американская семейка", вынужден был с помощью фоторедактора специально состарить свою невесту Линдси Швейцер. Он сделал это после того, как поклонники заявили, что звезда "слишком стар для своей избранницы".

Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram. С помощью романтичных снимков 49-летний Стоунстрит объявил о помолвке со своей 42-летней возлюбленной (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Почему-то многие люди думают, что я выгляжу слишком старым для 49-летнего мужчины, чтобы быть помолвленным с моей почти 42-летней невестой. Послушайте, она ничего не может поделать с тем, что так великолепно выглядит в свои 42 года. А я ничего не могу поделать с тем, что я, очевидно, похож на ее дедушку, поэтому я исправил это для всех", – объяснил подробнее Стоунстрит.

Видео дня

Стоунстрит и Швейцер объявили о помолвке спустя пять месяцев после знакомства. Коллеги актера по сериалу "Американская семейка", а также другие звезды поздравили пару с радостным событием.

Коротко о знаменитости:

Эрик Стоунстрит – американский актер кино и телевидения. Наиболее известен по роли Кэмерона Такера в телесериале "Американская семейка", за которую он получил две премии "Эмми".

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