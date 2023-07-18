Актер Серебряков, 10 лет критиковавший Россию, неожиданно 'переобулся' и слезливо подыграл российской пропаганде

Российский актер Алексей Серебряков, 10 лет критиковавший россиян и путинский режим, вдруг стал рупором пропаганды. Артист решил подыграть путинистам и сыграть на чувствах россиян, рассказав историю 13-летней Полины из временно оккупированной Горловки, которой оторвало конечности во время обстрела российских террористов.

Видео дня

Серебряков вместо того, чтобы сотрудничать с украинскими фондами, помогающими пострадавшим детям, вышел на российскую организацию и семью школьницы, которую уже год таскают по пропагандистским шоу, чтобы оправдать геноцид украинцев (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Актер со слезами на глазах заявил, что будет помогать Полине, ведь хочет для нее светлого будущего. Интересно, что для своей счастливой жизни в 2012 году артист переехал в Канаду, но ребенку из Горловки желает остаться в России и жить под натиском псевдо-СМИ.

Не менее важно и то, как именно Серебряков объявил о своей благотворительности. Видео со звездой появилось в блоге лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, который яростно поддерживает войну и терроризм россиян.

В своем видео Серебряков не упомянул о развязанной Путиным войне в Украине. Россияне могли бы догадаться, что именно российские террористы несут ответственность за горе, постигшее семью девочки, но на росТВ упорно доказывают, что именно украинцы обстреляли Горловку.

В комментариях россияне удивились, что актер, 10 лет пытавшийся говорить правду о преступном режиме и осуждающий неприветливое поведение целого народа, решил вернуться и поддержать их в намерениях уничтожить Украину.

Скандальные заявления Серебрякова тогда вызвали бурную реакцию в обществе: от коллег артиста до политиков. К примеру, в Госдуме России отметили, что считают слова актера частью пиар-акции "недругов" страны. Многие российские актеры также высказались по этому поводу, резко осудив коллегу. Некоторые из них даже назвали его "русофобом" и "предателем".

Несмотря на это, Алексей Серебряков отказался брать назад свои слова о том, что национальная идея России основывается на силе, наглости и хамстве.

Как писал OBOZREVATEL, в 2019 году Серебряков обвинил Россию в том, что она за последние 20 лет "создала несколько войн". Такое заявление он сделал при выступлении на форуме в Лондоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!