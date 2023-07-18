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Актер Серебряков, 10 лет критиковавший Россию, неожиданно "переобулся" и слезливо подыграл российской пропаганде

Катерина Малай
Люди
2 минуты
798
Актер Серебряков, 10 лет критиковавший Россию, неожиданно 'переобулся' и слезливо подыграл российской пропаганде

Российский актер Алексей Серебряков, 10 лет критиковавший россиян и путинский режим, вдруг стал рупором пропаганды. Артист решил подыграть путинистам и сыграть на чувствах россиян, рассказав историю 13-летней Полины из временно оккупированной Горловки, которой оторвало конечности во время обстрела российских террористов.

Видео дня

Серебряков вместо того, чтобы сотрудничать с украинскими фондами, помогающими пострадавшим детям, вышел на российскую организацию и семью школьницы, которую уже год таскают по пропагандистским шоу, чтобы оправдать геноцид украинцев (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Актер со слезами на глазах заявил, что будет помогать Полине, ведь хочет для нее светлого будущего. Интересно, что для своей счастливой жизни в 2012 году артист переехал в Канаду, но ребенку из Горловки желает остаться в России и жить под натиском псевдо-СМИ.

Актер Серебряков, 10 лет критиковавший Россию, неожиданно "переобулся" и слезливо подыграл российской пропаганде

Не менее важно и то, как именно Серебряков объявил о своей благотворительности. Видео со звездой появилось в блоге лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, который яростно поддерживает войну и терроризм россиян.

В своем видео Серебряков не упомянул о развязанной Путиным войне в Украине. Россияне могли бы догадаться, что именно российские террористы несут ответственность за горе, постигшее семью девочки, но на росТВ упорно доказывают, что именно украинцы обстреляли Горловку.

Актер Серебряков, 10 лет критиковавший Россию, неожиданно "переобулся" и слезливо подыграл российской пропаганде

В комментариях россияне удивились, что актер, 10 лет пытавшийся говорить правду о преступном режиме и осуждающий неприветливое поведение целого народа, решил вернуться и поддержать их в намерениях уничтожить Украину.

Скандальные заявления Серебрякова тогда вызвали бурную реакцию в обществе: от коллег артиста до политиков. К примеру, в Госдуме России отметили, что считают слова актера частью пиар-акции "недругов" страны. Многие российские актеры также высказались по этому поводу, резко осудив коллегу. Некоторые из них даже назвали его "русофобом" и "предателем".

Несмотря на это, Алексей Серебряков отказался брать назад свои слова о том, что национальная идея России основывается на силе, наглости и хамстве.

Как писал OBOZREVATEL, в 2019 году Серебряков обвинил Россию в том, что она за последние 20 лет "создала несколько войн". Такое заявление он сделал при выступлении на форуме в Лондоне.

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