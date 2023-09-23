Актер из Винницы выдал, что украинцы 'СМСками скидывали деньги на убийство донецких детей', и назвал нелепую 'причину' распада СССР

Украинский и российский актер родом из Винницы Сергей Векслер, до 2021 года снимавшийся на родине, как оказалось, с 2014-го поддерживал оккупацию Донбасса и Крыма. Звезда кинопроектов "Кухня", "Не смей мне говорить "Прощай", "Гаишники" и других в эфире РосТВ ивыдал, что украинцы "связаны кровью", потому что 8 лет "СМСками скидывались на убийства детей на Донетчине".

Всё это время откровенно пророссийский уроженец Украины мечтал о том, чтобы "украинцы и американцы получили свое". Об этом он заявил матери, которая до недавнего времени жила в Киеве, после чего в семье возник скандал. Своей кровожадной позицией Векслер поделился в программе топ-пропагандиста Кремля Бориса Корчевникова (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Актер рассказал, что поддерживает Россию с 2014 года, а украинцев и граждан страны-террористки считает одним народом. По словам Векслера, он родился в СССР и не примирился с его распадом.

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По мнению звезды сериалов, Союз прекратил свое существование, потому что во время "лихих 90-х" Россия пыталась бороться с криминалом и прекратила контролировать соседей – украинцев, которые в это время "под влиянием Запада" планировали провозгласить независимость.

В Украине прошло все детство артиста, служба в армии и похоронены его родственники, но себя предатель называет гражданином РФ. Эту пропагандистскую риторику он уже годами навязывает гораздо более сознательной матери, которая прожила и увидела больше своего сына.

Мать Векслер вывез в Россию, но она продолжает читать украинские новости и не желает становиться жертвой российской пропаганды.

Актер презирает своих проукраинских коллег и называет родиной Россию. В последнее время он активно помогает оккупантам в госпиталях и называет их "героями".

Ранее OBOZREVATEL писал, что заключенный российский актер оказался на передовой в Украине, но быстро сменил дислокацию на больничную койку. Как это случилось – читайте по ссылке.

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