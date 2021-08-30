Актер из сериалов "Воронины" и "Кухня" умер прямо на сцене: что известно

В 59 лет умер актер, который снимался в популярных российских сериалах "Кухня", "Воронины" и "Пятницкий. Глава вторая", Артур Диланян. Он скончался на сцене во время спектакля.

Об этом изданию ТАСС сообщила заместитель художественного руководителя Московского армянского театра Нелли Шахбазова. Она также уточнила, что актер не жаловался на плохое самочувствие. Наоборот, он был веселым и много шутил (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Это произошло вчера в Доме культуры ВДНХ. Он скончался на сцене, на 22-й минуте спектакля "Кубик Рубика, или геометрия любви". Ни на что не жаловался, пел, шутил. Удар и все. Играл на сцене комедию. Невозможно поверить", – объяснила женщина подробнее.

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Позднее в СМИ появилась информация, что прибывшие на вызов врачи скорой помощи диагностировали у Диланяна острую сердечную недостаточность. Медики попытались реанимировать артиста, однако им не удалось его спасти. Он не дожил всего десять дней до своего 60-летнего юбилея.

Диланян родился 9 сентября 1961 года, окончил ГИТИС, ВГИК. Служил в Московском Армянском театре почти 20 лет. Он исполнил яркие роли в фильмах "Дважды два", "Последний из Магикян", сериалах "Кухня", "Воронины" и многих других.

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