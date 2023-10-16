Актер из Беларуси Павел Вишняков признался, что хотел бы получить украинское гражданство: постоянно возникают проблемы, задержания

Актер родом из Беларуси Павел Вишняков, известный по главной роли в детективном сериале "Опер по вызову", уже почти десять лет проживает в Украине. После 24 февраля он никуда не уехал, хотя имел такую возможность, но вместо этого основал свой благотворительный фонд и начал активно волонтерить, помогая ВСУ и всем, кто пострадал в результате российской агрессии. Несмотря на это, украинского гражданства у артиста нет, из-за чего он часто сталкивается с проблемами.

В частности, актера нередко задерживают для проверки документов, что иногда длится часами. Однако уезжать Вишняков как не планировал, так и не планирует. Говорит, что Украина – его дом. Детальнее о намерениях получить украинское гражданство и проблемах из-за белорусского паспорта звезда рассказал в интервью "КП в Украине".

"О получении украинского гражданства думал. Но это действительно сложный вопрос, потому что нужны документы, которые я не могу получить. С одной стороны, говорят, что я могу это сделать, с другой – что это очень сложно и сейчас этот вопрос не решается... Я могу жить и с этим документом, который у меня есть, но постоянно возникают проблемы с перемещением, постоянные запросы, задержания и т.д.. Каждый раз мне приходится объяснять, кто я, почему я здесь, что я здесь делаю. Иногда эти вопросы могут занимать минуту, а иногда и час, и два", – поделился Вишняков.

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Он также подчеркнул, что сейчас активно учит украинский язык, хотя начал это делать еще задолго до полномасштабного вторжения России. Три-четыре года назад Вишняков решил, что хочет знать украинский и говорить на нем, поэтому записался к репетитору. Вспоминает, что тогда было тяжело, ведь почти все в его окружении были русскоговорящими и не поддерживали идею актера с переходом на государственный язык.

"Сейчас просто разговариваю с людьми на украинском и пытаюсь всех подбить, чтобы со мной тоже общались на украинском", – заметил кинематографист.

Вишнякова часто спрашивают, не возникало ли у него желание уехать с охваченной войной Украины, на что тот уверенно отвечает: "Это мой дом. Так почему я должен куда-то ехать? Я этого не понимаю".

Как писал OBOZ.UA, также комедийный актер родом из Беларуси Евгений Сморыгин, который уже долгие годы живет и работает в Киеве, сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства Украины. Звезда "Дизель Шоу" признался, что ему было несложно справиться со всеми заданиями, поскольку он активно учил до сих пор учит украинский язык.

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