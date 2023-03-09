Актер Бенюк рассказал, какое важное событие в его семье 24 февраля 2022 года испортила Россия: он должен был праздновать в роковой день

Знаменитый украинский актер театра и кино Богдан Бенюк рассказал, что роковое 24 февраля 2022 должно было стать праздником для его семьи. Тогда родные артиста под звуки взрывов съехалась в один дом, чтобы поздравить старшую дочь Бенюка Лесю с днем рождения.

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Вместо семейного празднования они вынуждены были бежать из Киева на Прикарпатье. Об этом стало известно в новом выпуске ЖВЛ на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

К семейным ценностям актер относится очень ответственно, поэтому его дети и внуки часто собираются вместе на праздники, как бы далеко они ни были.

"Очень важно чтобы, где бы дети ни были, чтобы они собирались. Чувство семейности есть. Традиции таким образом будут жить. Потому что будут уметь правильно накрыть стол", – сказал Богдан Бенюк.

24 февраля прошлого года родные артиста как обычно приехали в родительский дом, однако им было не до празднования. В день рождения старшей дочери звезды она с близкими и животными вынуждена была эвакуироваться из столицы.

Богдан Бенюк не стал долго ждать и уже после обеда повез 10 человек, кошек и собаку в безопасное место. Впоследствии он вернулся домой, потому что не хотел ехать за границу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Бенюк призвал сограждан избавляться от сострадания к российским оккупантам. По его мнению, украинцам нужно становиться абсолютно жесткими в своем отношении к россиянам.

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