Актер Алексей Гнатковский из 'Довбуша' назвал единственный способ победить Россию: оккупированные территории у нас в голове

Ведущий актер Франковского театра, звезда самого дорогого фильма в истории отечественного кинематографа "Довбуш" Алексей Гнатковский убежден, что оккупированные украинские территории – это не о Крыме, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, это о "российской экспансии в голове". Заслуженный артист Украины осознает, что уже много лет страна-террористка пытается "оккупировать" сознание украинцев, поэтому для победы над врагом необходимо искоренить из себя все российское, то есть "деоккупировать" собственную ментальность.

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При этом актер верит и на реальных примерах видит, что Украина уже побеждает, ведь многие избавились от комплекса неполноценности, начали переходить на родной язык, отказываться от русского культурного продукта и признавать, что все русское нам враждебно. Своими мыслями по этому поводу актер поделился в интервью "Суспільному Хмельницький".

"Оккупированные территории у нас не только на востоке Украины. Не Донбасс, Запорожье, Херсон и Крым, нет. Извечно оккупированные территории у нас в голове. Это российская экспансия в нашей голове. Люди, говорящие на русском языке, это люди с оккупированными территориями. У нас уже произошли такие тектонические сдвиги в нашем сознании, которые уже необратимы. То есть мы уже начали мыслить как люди свободного государства, как люди свободны сами собой, что мы должны бороться", – убежден актер.

Гнатковский также высказал непопулярное мнение о том, что нет культурного, экономического или какого-либо другого фронта. Все, кто не сражается с оккупантом на поле боя, но приближает победу другим способом, – это тыл.

"Я убежден в том, что нет культурного фронта. Нет экономического фронта. Нет других тех псевдофронтов, потому что есть единый фронт на Востоке. Это единый фронт. Мы не культурный фронт, мы тыл. Покажите мне хоть одного раненого на культурном фронте. Хоть одного погибшего на культурном фронте. Это все ложь — для самоуспокоения. Ну, если бы, мы тоже что-то делаем. Да, будем честны с собой. Мы не фронт, мы тыл. Но, если мы в тылу, мы должны работать так, чтобы равняться тем ребятам, которые сейчас на фронте. В тылу, однако, наша задача — защищать государство свое и защищать свои оккупированные территории, выбрасывать оттуда агрессора", – прокомментировал артист.

Собственно фильм "Довбуш", в котором Гнатковский сыграл Ивана Довбуша, брата главного героя, – это один из способов "ментальной деоккупации". Ведь через культурный продукт украинцы имеют возможность познавать себя и свою историю.

"Этот фильм нужен каждому украинцу. И если вы слышите, что где-то говорят, что "какая разница?" Или: "Так всегда было"... Нет, это все комплекс неполноценности, комплекс раба. Его когда-то пленили, или его предков, а потом его убедили, что это нормально. Итак, наша задача — деоккупировать свою голову, свой мозг, освободить от всего русского нарратива. Если вы переходите с русского языка на украинский, то это победа над россиянами. Вы деоккупируете свою территорию. вы помогаете кому-то перейти на украинский, если вы детей своих учите украинскому языку и дома говорите на украинском, а не только напоказ, то это вы деоккупируете территорию своих детей. Мы воюем, люди, как еще можно", – эмоционально выразился актер.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 причинах, почему стоит посмотреть украинскую приключенческо-историческую драму "Довбуш". Это самый дорогой фильм в истории отечественного кинематографа. Его бюджет составил около 120 млн. гривен.

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