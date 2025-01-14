Аферист создал фото 'больного раком' Брэда Питта и выманил у его 53-летней фанатки 830 тысяч евро: жертва чуть не убила себя

Аферист, притворившийся актером Брэдом Питтом, выманил у 53-летней французской фанатки знаменитости, по имени Энн, более 830 тысяч евро. "Звезде" за несколько месяцев удалось войти в доверие женщины и, более того, влюбить ее в себя. А деньги он выманил под предлогом лечения рака.

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Как сообщает BTM TV, история началась в феврале 2023 года. Женщина, по имени Энн, декоратор интерьеров, познакомилась через Instagram с фейковым аккаунтом, который якобы принадлежал матери актера – Джейн Этти Питт. На следующий день ее "познакомили" с самим Брэдом Питтом.

"На самом деле, сейчас мы говорим о Брэде Питте, у меня нет слов. Сначала я думала, что это фейк, но я не понимала, что со мной происходит. После этого мы общались каждый день и стали приятелями. Он знал, как разговаривать с женщинами" , – рассказала пострадавшая в эфире французского телеканала TF1.

Энн, чей брак с богатым мужем был на грани распада, быстро поверила в искренность "актера". Мошенник посылал ей стихи и ежедневные сообщения, вызывая доверие. В конце концов женщина подала на развод, получив компенсацию в размере 775 тысяч евро, которые впоследствии передала аферисту. Тот утверждал, что якобы нуждается в средствах на лечение рака почек, добавляя сфабрикованные фото "больного" Брэда Питта. Интересно, что выманить кругленькую сумму ему удалось, заявив, что его собственные деньги находятся на счете, якобы заморозенном из-за развода с Анджелиной Джоли.

"Мне это дорого стоит, но я говорю себе, что, возможно, я спасаю жизнь человека", – прокомментировала женщина.

О том, что француженку обманули, она узнала после того, как увидела свежую фотографию живого и здорового Брэда Питта со спутницей на страницах газет.

Женщина сразу же подала жалобу в правоохранительные органы, а сейчас находится в больнице, специализирующейся на лечении тяжелой депрессии. Она трижды пыталась покончить жизнь самоубийством.

Известно также, что репортаж с 53-летней Энн сняли с эфира. Оказалось, что это сделали из-за буллинга женщины в соцсетях. Так, футбольный клуб публично затравил француженку за доверчивость, а комик Матье Ноэль шутил над судьбой потерпевшей.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядят женщины, которым удалось завоевать сердце настоящего Брэда Питта. Ему приписывали романы с совершенно разными актрисами и женщинами из шоу-бизнеса, но только отношения с Анджелиной Джоли смогли далеко зайти – к рождению детей и жизни в паре.

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