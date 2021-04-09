Адвокаты – о задержанной украинке в Дубае: связь отсутствует, позвонить невозможно
Юридическая компания "Миллер" выяснила, что арестованных украинок за голую фотосессию в Дубае должны депортировать домой к понедельнику, 12 апреля. Так, парень одной из моделей обратился за помощью в фирму и как выяснилось, после задержания девушке не дали возможность позвонить ни любимому, ни родителям.
На данный момент у родственников отсутствует связь с моделью. Соответствующий пост юридическая компания опубликовала на странице в Facebook.
Как стало известно, на просьбу фирмы консульству предоставить возможность родственникам пообщаться с девушкой было отказано. Подтвержденной информации о состоянии, местонахождении и дальнейшей судьбе украинок пока нет.
Отмечается, что также в консульстве не подтвердили информацию о наложении на девушек денежного взыскания и лишения свободы.
В компании добавили, что сейчас они обратились с просьбой безотлагательно предоставить возможность частного телефонного разговора с их клиенткой, и ожидают ответа.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей.
Данный инцидент может нанести ущерб отношениям между ОАЭ и Израилем, которые были официально закреплены 15 сентября 2020 года, из-за израильского следа, по одной из версий.
Позже стали известны первые имена украинок, которых арестовали за голую фотосессию.
В Дубае по обвинению в развратных действиях и распространении порнографии задержаны не только 40 девушек, но и IT-предприниматель Алексей Концов родом из Иваново (Россия).