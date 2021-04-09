Адвокаты – о задержанной украинке в Дубае: связь отсутствует, позвонить невозможно

Юридическая компания "Миллер" выяснила, что арестованных украинок за голую фотосессию в Дубае должны депортировать домой к понедельнику, 12 апреля. Так, парень одной из моделей обратился за помощью в фирму и как выяснилось, после задержания девушке не дали возможность позвонить ни любимому, ни родителям.

На данный момент у родственников отсутствует связь с моделью. Соответствующий пост юридическая компания опубликовала на странице в Facebook.

Как стало известно, на просьбу фирмы консульству предоставить возможность родственникам пообщаться с девушкой было отказано. Подтвержденной информации о состоянии, местонахождении и дальнейшей судьбе украинок пока нет.

Отмечается, что также в консульстве не подтвердили информацию о наложении на девушек денежного взыскания и лишения свободы.

В компании добавили, что сейчас они обратились с просьбой безотлагательно предоставить возможность частного телефонного разговора с их клиенткой, и ожидают ответа.

Юридическая компания "Миллер" выяснила, что арестованных украинок за голую фотосессию в Дубае должны депортировать домой к понедельнику Скриншот

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