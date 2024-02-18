Ада Роговцева обратилась к женщинам Польши из-за войны в Украине. Видео

Известная украинская актриса Ада Роговцева записала обращение к гражданам Польши. В частности, легенда отечественного театра и кино обратилась к женщинам соседней страны.

Ада Николаевна искренне поблагодарила поляков за их поддержку и помощь, которую они предоставили украинцам, особенно украинским женщинам и детям, вынужденным бежать от террористической войны. Видеообращение 86-летней звезды было обнародовано на Instagram-странице SESTRY.

Слова актрисы протитровали польским переводом, а сама же знаменитость говорила на украинском.

Артистка отметила, что поляки после полномасштабного вторжения стали для украинцев доказательством того, что в мире есть немало хороших людей, способных протянуть руку помощи тем, кто оказался в большой беде. Особенно сильно Роговцева отблагодарила женщин Польши, проявивших эмпатию и милосердие к женщинам из Украины.

"В Украине война. И женщины стали бок о бок с мужчинами: помогают бить врага. То, что сделали вы для наших женщин и детей в Польше, вы, женщины, это непомерно вызывает благодарность и уважение. Спасибо вам за ваше милосердие. Спасибо за вашу работу. Спасибо за то, что на свете есть много хороших людей. И очень много их в вашей стране. Спасибо", – трогательным и искренним голосом произнесла Ада Николаевна.

Ранее Ада Роговцева вспоминала свою поездку в Авдеевку Донецкой области пятилетней давности. В настоящее время город находится под ежедневными террористическими обстрелами, он является одной из самых горячих точек фронта.

Также OBOZ.UA писал, что Ада Роговецева поделилась своими воспоминаниями о знакомстве и общении с Валерием Залужным. Легенда украинского театра и кино не скрывает своего увлечения опытом, путём, решениями и героизмом "железного генерала". Подробности – в материале.

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