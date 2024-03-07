'А кто о таком не мечтал?' Коллега Оксаны Марченко объяснил, как она получила самые престижные премии в телеотрасли

Известный телеведущий Константин Грубич, у которого есть награда "Телетриумф", объяснил, как смогла получить несколько статуэток самого престижной награды в области телевидения предательница Оксана Марченко.

По словам тележурналиста, Марченко получила награды в период, когда никто даже не мог подумать, что война между Россией и Украиной станет реальностью через десяток лет. В интервью OBOZ.UA Константин Грубич говорит, что сейчас не хочет даже вспоминать о когда-то топовой телеведущей.

Оксана Марченко – некогда известная украинская телеведущая, а ныне фигурантка базы "Миротворец" и находящаяся в розыске гражданка. Начинала путь на телевидение с телеканалов Ютар и УТ-1, где вела утренние эфиры в программе "Доброе утро, Украина!". От первого мужа имеет сына Богдана. С пророссийским политиком Медведчуком познакомилась во Дворце "Украина" на фуршете после очередного проведения церемонии "Человек года". Через несколько лет после второй женитьбы родила дочь Дарину, крестницу Владимира Путина и Светланы Медведевой.

В 2009 году Марченко стала ведущей шоу "Украина имеет талант" на "СТБ", а в следующем году еще одного проекта – "Х-Фактор" на том же СТБ. В феврале 2021 года президент Зеленский ввел санкции в отношении Оксаны и ее семьи, предусматривающих блокировку активов. После этого Марченко вступила в пророссийскую партию ОПЗЖ. А перед самым вторжением сбежала из Украины в Беларусь, а оттуда перебралась в Россию.

С началомбольшой войны суд арестовал активы Марченко, а затем и имущество. В том числе два земельных участка, четыре дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей. В апреле 2023 года МВД Украины объявило Марченко в розыск.

Однако, кроме имущества в Украине, у Оксаны Марченко немало наград. В частности, она четыре раза получала премию "Телезвезда", трижды - "Телетриумф". Как писали в то время СМИ, приближенные к Медведчуку, "уже в течение нескольких лет телезрители включают "Х-Фактор" и "Украина имеет талант" не только для того, чтобы посмотреть яркое шоу, но и увидеть любимую телеведущую, а также обсудить ее новое наряд". А еще "интригующе" добавляли, что "сценический гардероб Оксаны Марченко состоит исключительно из произведений искусства".

В 2012 году Марченко была названа "Самой красивой женщиной Украины" от светского журнала "Viva". Комментируя награждение, Оксана выдала: "Я отдаю. Я привыкла отдавать, так что получать мне очень тяжело". А на одной из церемоний "Телетриумфа", куда приехала с Медведчуком, сказала со сцены: "Я посвящаю эту победу своему любимому мужу Виктору. Это для тебя, любимый!". "Наверное, помпезные стены Национальной оперы не так часто слышат такие искренние слова", – смахнули слезу в своих публикациях придворные СМИ.

У телеведущего Константина Грубича есть "Телетриуф" в номинации "лучший репортер". Престижнейшую награду из области телевидения также имеют самые известные тележурналисты Украины: Алла Мазур – семь статуэток, нынешний президент Владимир Зеленский – четыре, Юрий Горбунов – три, Лидия Таран, Людмила Добровольская, Игорь Пелих – по две, Ирина Ванникова, Святослав Цеголко, Иванна Коберник, Оксана Соколова, Сергей Рахманин. На вопрос, не обесценивает ли фигуру Оксаны Марченко эту награду, Грубич ответил в интервью OBOZ.UA так: "К этому надо относиться по-научному, рассматривать в комплексе. Оксана Марченко стала лауреатом, думаю, как лучшая ведущая развлекательной программы. А шоу "Украина имеет талант" и "Х-Фактор" – это были топовые программы".

К слову, тогда обладателями "Телетриумфа" стали также российские актеры из "Сватов", ура-патриоты Федор Добронравов, Людмила Артемьева и родившаяся в Донецке Татьяна Кравченко, которая публично поддержала, как ее коллеги, кремлевскую агрессию.

"В те годы нужно было быть пророком, чтобы сказать: война с Россией неизбежна, – говорит Грубич. – Ближе к 2014 году я тоже много слышал разных мнений, но думал, что это фантазия, утопия. А вышло так, что страшная реальность. Возвращаясь к тем наградам: я спокойно отношусь к лауреатам, которых вы назвали, потому что в то время это было понятным выбором, продиктованным успехом телезрителей. А что касается "Сватов", это тоже был сериал с заоблачными рейтингами. Это не значит, что я его хвалю. Просто объясняю, что нужно трезво к этому подходить, а не рубить саблей. Давайте честно: кто из коллег тогда не мечтал о популярности Оксаны Марченко? Тогдашней Марченко как раз на тот момент. А то, что с ней произошло потом... Я бы не хотел об этом человеке вообще сейчас вспоминать".

Полное интервью с Константином Грубичем читайте здесь.

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