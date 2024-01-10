А еще недавно ходили в школу: как дочь Зеленских шокировала родителей, а Ефросининой – поставила на место публичную маму

Каково это – быть наследником известных и влиятельных родителей? Кто-то считает, что таким детям с самого детства все приносят на золотом блюдечке, а их достижения ненароком обесценивают фразами по типу: "Мама и папа помогли", "Без их денег бы ничего не получилось" и так далее. На самом же деле, довольно часто детям знаменитостей приходится прилагать вдвое больше усилий, чтобы выйти из-под тени родителей, а кто-то постоянно борется с нежелательным вниманием папарацци.

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OBOZ.UA предлагает поговорить о дочерях украинских звезд, родившихся примерно в один и тот же период. Все они сейчас тщательно учатся, чтобы в будущем собственными знаниями и трудом достичь вожделенных высот в той или иной области.

Дочь Владимира и Елены Зеленских

Александре уже 19 лет. До президентства своего отца она регулярно появлялась на публике, в том числе снималась в проектах студии "Квартал 95". Впрочем, в последнее время о девушке почти ничего не слышно. После полномасштабного вторжения это приобрело особый смысл, ведь непубличный образ жизни для Саши – это еще и мера безопасности.

Однако первая леди иногда все же делится свежими подробностями из жизни дочери в интервью. Так, она раскрыла, что Александра после окончания школы поступила в украинский вуз, и решение остаться на родине она приняла самостоятельно. В университете Саша изучает юриспруденцию. Девушка вообще не ведет соцсети, поэтому можно только догадываться, как выглядит она сейчас. Вместе с тем в декабре 2023 года стало известно, что у президентской дочери появился бойфренд. По словам Елены Зеленской, это первая любовь девушки, поэтому она за нее сильно волнуется. Что интересно, сами Владимир и Елена Зеленские стали встречаться именно в студенческие годы.

"Она встретила своего парня. Первая любовь. Теперь мы стрессуем от осознания того, что твоя маленькая девочка больше не маленькая девочка", – делилась первая леди своим шоком от отношений дочери.

Дочь Маши Ефросининой

В феврале этого года Нана отпразднует юбилей – 20 лет. Известно, что дочь телеведущей и бизнесмена, а ныне и военного Тимура Хромаева получала образование в Канаде, однако впоследствии поняла, что это слишком далеко от дома, и поступила в колледж в Нидерландах. Нана очень сильно похожа на свою звездную маму снаружи, однако по характеру они совершенно разные. По крайней мере, кардинально отличается их отношение к публичности. По этому поводу, как признавалась сама Ефросинина, она однажды имела серьезный разговор с дочерью.

"Нана действительно очень не любит публичность. Она даже не позволяет мне рассказывать. На все мои вопросы: "Ну почему так все жестко и почему так все строго?" Она сказала: "Мама, вот представь себе, что вот тебе нравится публичность, а мне с точностью до наоборот. Я не понимаю всего того, что испытываешь ты. Мне не нравится, когда меня обсуждают. Мне не нравится, когда говорят обо мне. Мне не нравится, когда меня снимают. Мне даже не нравится, когда смотрят на меня на улице. Я этого не хочу. Я хочу свободы. Я хочу свободной жизни. Я хочу принадлежать сама себе", – рассказывала телеведущая.

Дочь Ольги Фреймут

Ольга Фреймут – многодетная мама. Старшей из ее троих детей уже 17 лет. Доподлинно неизвестно, где постоянно проживает и учится девушка, однако, вероятно, это Великобритания. Долгое время там находилась и сама телеведущая с младшими наследниками и мужем. Сейчас Ольга в Украине, а Злата также временно возвращалась на родину. Она очень много путешествует, публикуя в своих соцсетях снимки из разных стран. Новый год, например, Злата праздновала в Испании.

Злата Митчелл часто сталкивается с хейтом в сети. Ей "прилетает" из-за "недолжно взрослого" внешнего вида. Кто-то критикует юную красавицу за "чрезмерное использование макияжа", кто-то – за "откровенные" наряды. А вот Фреймут поддерживает дочь и с восторгом реагирует на ее публикации в Instagram, где у девушки более 44 тысяч фолловеров.

Дочь Оли Поляковой

Если некоторые дочери звездных родителей, о которых мы говорили выше, не любят публичность, то 18-летняя Маша Полякова полная им противоположность. Девушка активно ведет свой блог, за которым следит более 173 тысяч подписчиков. Кроме того, наследница "королевы ночи", которую называют абсолютной копией своей мамы, делает первые шаги в музыке. Она даже давала концерты в составе собственной рок-группы "ШВИ" в Киеве, когда ей было 16.

Известно, что после окончания столичного лицея Мария поступила в один из самых престижных музыкальных университетов Великобритании – BMus. Проучившись там год, дочь артистки покинула Лондон из-за "слабой программы". Позже она раскрыла: "Я отчислилась из английского вуза, поскольку поступила в американский музыкальный колледж Беркли на зимний курс. Нам с однокурсницей очень не нравилось обучение там, потому что очень слабый уровень. Мы проучились 12 лет в музыкальной школе, у нас большие знания были. Она поступила в США, ей пришло подтверждение, и она такая: "Ну давай, ну поступи". И я тоже подала документы и, наконец, поступила. Еще и с очень хорошей скидкой".

Дочь Александра Педана

Валерии Педан – 18 лет. Она стала довольно популярной (особенно среди сверстников), поскольку вместе с отцом вела YouTube-проект "УниверCheck". Суть его заключалась в том, что телеведущий с дочерью ездили по Украине, посещали в разных городах высшие учебные заведения, проводя там своеобразную ревизию. Кроме помощи другим абитуриентам определиться с будущим, Валерия и сама делала выбор. Наконец остановились на Украинском Католическом Университете Львова, где изучает социологию.

Валерия имеет близкие и дружеские отношения со звездным отцом, что оба транслируют в своих соцсетях. В частности, недавно вместе они записали подкаст под названием "Отцы и дети – вечная тема: как построить доверительные отношения со своими детьми?"

Ранее OBOZ.UA писал о детях и родителях украинского шоубиза, которые очень между собой схожи. Кажется, что генетика просто нажала "copy&paste", когда создавала внешность этих наследников.

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