90-летний российский актер стал отцом. Фото

90-летний российский актер, звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила" Иван Краско признался, что он в шестой раз стал отцом. Кроме того, знаменитость вскоре снова женится на молодой избраннице.

Как стало известно, у Краско еще 4 декабря родилась дочь, которую назвали Дарьей. Об этом сообщает издание "СтарХит".

По словам актера, если есть любовь, то нет никаких преград для рождения ребенка.

Так, новой избранницей Краско стала Юлия Кичемасова. Мужчина завел с ней роман еще когда был в браке с Натальей Шевель.

Как выяснилось, женщине пришлось сделать процедуру ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Годами ранее актер заморозил свой биологический материал.

Напомним, Иван Краско – советский и российский актер, народный артист России. Первая супруга – Екатерина Иванова. Брак распался через четыре года. У пары родилась дочь Галина.

Вторая супруга – Кира Петрова, прожили вместе более 40 лет. В 1957 году у пары родился сын Андрей, в 1966 – дочь Юлия. В 1997 году актер овдовел.

Третья жена – Наталья Вяль. Брак распался через десять лет. У пары родились сыновья – Иван и Федор.

Четвертая жена – Наталья Шевель-Краско, которая младше актера на 60 лет. В 2015 году пара поженилась, а спустя три года развелась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иван Краско признался, что развелся со своей четвертой молодой женой из-за того, что она не была готова завести ребенка.